カナダ代表がアメリカを破り、U18アメリカップ初制覇…7連覇中の“絶対王者”相手に2点差の激戦制す

6月8日、メキシコで開催された「FIBA U18 AmeriCup 2026」の決勝が行われ、U18カナダ代表がU18アメリカ代表を67－65で撃破。大会初優勝を成し遂げるとともに、アメリカの大会8連覇を阻止する歴史的な金星を挙げた。

カイリー・アービングらを擁した2010年大会から7大会連続優勝を続けていたアメリカに対し、そのアメリカに決勝で3度敗れながらも“4度目の正直”で悲願の初優勝を目指すカナダの顔合わせ。試合は序盤から拮抗した展開となり、前半終了時点で35－35と同点のままハーフタイムを迎える。





[写真]＝fiba.basketball

後半に入っても、互いに5点以上のリードを許さないまま試合は推移。そんななか、値千金の勝ち越し点を挙げたのが、カナダのスモールフォワードであるデン・ンゴールだった。ンゴールは3点ビハインドで迎えた試合時間残り1分27秒に、同点となる3ポイントを決める。残り1分1秒には速攻からのダンクを沈めてチームを逆転に導いた。最後の1分間は互いに得点が生まれず、試合はそのまま終了。カナダが歴史的な勝利を手にすることとなった。

大会のMVPにはカナダのジェイビオン・ティンデールが選出された。同選手は182センチと比較的小柄なポイントガードながら、今大会5試合に出場して1試合平均12.6得点6.0アシストと躍動。決勝のアメリカ戦でも19得点8アシスト3スティールの活躍を見せた。

MVPを受賞したティンデール[写真]＝fiba.basketball

なお、今大会の上位4カ国であるカナダ、アメリカ、ブラジル、プエルトリコは、2027年に開催される「FIBA U19バスケットボールワールドカップ2027」への出場権を獲得している。

■試合結果



アメリカ 65－67 カナダ



USA｜23｜12｜14｜16｜＝65



CAN｜20｜15｜13｜19｜＝67

■FIBA U18アメリカップ2026 最終結果



優勝：カナダ（初優勝）



準優勝：アメリカ



3位：ブラジル



4位：プエルトリコ



5位：アルゼンチン



6位：ベネズエラ



7位：ドミニカ共和国



8位：メキシコ

【動画】カナダvsアメリカ 決勝フルタイム映像





