『ふらいんぐうぃっち』作者、縁ある青森の米に協力 描き下ろしキャラJAつがる弘前の新米パッケージ登場
漫画『ふらいんぐうぃっち』コミックス最新15巻が6月9日に発売されることを記念して。15巻購入者限定キャンペーンを実施することが決定した。今回賞品となるのは、著者である石塚千尋先生とゆかりのある、青森県のブランド米「青森県産はれわたり」も含まれている。
【画像】めっちゃ可愛い！青森の新米に登場 先生描き下ろしのJAキャラ
「青森県産はれわたり」は今年の新米から石塚千尋先生描き下ろしのJAつがる弘前のキャラクターが、青森県産米のパッケージとなることが決定。さらに、8月で連載15周年を迎えることを記念して、様々な施策を実施する。
■最新15巻の購入者を対象に『ふらいんぐうぃっち』と関連のある賞品が当たるキャンペーンを実施。
「青森県産はれわたり」10kg：10名様
「林檎四季（ストレートジュース・缶）」195g×15本入：10名様
特製タンブラー：20名様
※「青森県産はれわたり」は、石塚先生描き下ろしJAつがる弘前のキャライラスト入りパッケージではございません。予めご了承ください。
『ふらいんぐうぃっち』15巻に封入されているタグから参加することが可能です。
詳しい参加方法は、『ふらいんぐうぃっち』15巻の帯をご確認ください。
■『ふらいんぐうぃっち』あらすじ
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
■15巻あらすじ
岩木山の神事「お山参詣」に茜と真琴が初参加…したは良いけど、テレビ取材にやってきた大熊アナとバッタリ遭遇。視えちゃいけないものが視えちゃったり!? と思えば、真琴が突然、コーヒーに開眼。
稚内まで喫茶店の助っ人に出張すると、北海道のトロール保護区では自分がひと騒動に巻き込まれ…。一方、千夏もチトさんに振り回されて思わぬ大冒険。様々に芳醇な秋が訪れます。
【画像】めっちゃ可愛い！青森の新米に登場 先生描き下ろしのJAキャラ
「青森県産はれわたり」は今年の新米から石塚千尋先生描き下ろしのJAつがる弘前のキャラクターが、青森県産米のパッケージとなることが決定。さらに、8月で連載15周年を迎えることを記念して、様々な施策を実施する。
「青森県産はれわたり」10kg：10名様
「林檎四季（ストレートジュース・缶）」195g×15本入：10名様
特製タンブラー：20名様
※「青森県産はれわたり」は、石塚先生描き下ろしJAつがる弘前のキャライラスト入りパッケージではございません。予めご了承ください。
『ふらいんぐうぃっち』15巻に封入されているタグから参加することが可能です。
詳しい参加方法は、『ふらいんぐうぃっち』15巻の帯をご確認ください。
■『ふらいんぐうぃっち』あらすじ
黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。
■15巻あらすじ
岩木山の神事「お山参詣」に茜と真琴が初参加…したは良いけど、テレビ取材にやってきた大熊アナとバッタリ遭遇。視えちゃいけないものが視えちゃったり!? と思えば、真琴が突然、コーヒーに開眼。
稚内まで喫茶店の助っ人に出張すると、北海道のトロール保護区では自分がひと騒動に巻き込まれ…。一方、千夏もチトさんに振り回されて思わぬ大冒険。様々に芳醇な秋が訪れます。
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