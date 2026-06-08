事前キャンプ地で「やはり冨安がいると違う」との印象を残したのは確か。“完全復活”はもうすぐだ【日本代表】

事前キャンプ地で「やはり冨安がいると違う」との印象を残したのは確か。“完全復活”はもうすぐだ【日本代表】