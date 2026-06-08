ラグビー国内頂上決戦、激闘動画に反響 神戸が悲願の優勝「泣きそうになった」「巨漢のバトル」「ワールドカップの決勝のよう」
ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフ決勝「コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ」が7日に、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神戸が初優勝を果たした。
【動画】ラグビー国内頂上決戦 激闘動画「コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ」
前半はスティーラーズがスピアーズを追う展開だったが、SO李承信のキックが冴えて逆転。後半は、押し返そうとするスピアーズを全員で止めてトライラインに迫り、さらに李承信のショットでリードを広げた。
名門・神戸製鋼を前身とするが、これまでリーグワンでの優勝はなかった。22対13と突き放し、ノーサイドの瞬間、歓喜に揺れた。
試合のダイジェスト映像が、ジャパンラグビーリーグワンの公式YouTubeで公開されると「今日の試合はリーグワンの試合ではなくテストマッチのような試合だった」「トライ合戦でなくゴールキックが得点となる展開、ワールドカップの決勝のような展開でした」「全然神戸ファンじゃないけど泣きそうになった」と大反響。
「今年の神戸は別格過ぎた！オールブラックス3人えぐいなぁ〜」「ぶっちゃけ神戸のワンサイドあるかと思ってたけどクボタが予想以上に良かった」「巨漢のバトルを、見た気がしました！凄すぎる!!」など、両チームを称賛する声が相次いでいる。
【動画】ラグビー国内頂上決戦 激闘動画「コベルコ神戸スティーラーズvsクボタスピアーズ船橋・東京ベイ」
前半はスティーラーズがスピアーズを追う展開だったが、SO李承信のキックが冴えて逆転。後半は、押し返そうとするスピアーズを全員で止めてトライラインに迫り、さらに李承信のショットでリードを広げた。
試合のダイジェスト映像が、ジャパンラグビーリーグワンの公式YouTubeで公開されると「今日の試合はリーグワンの試合ではなくテストマッチのような試合だった」「トライ合戦でなくゴールキックが得点となる展開、ワールドカップの決勝のような展開でした」「全然神戸ファンじゃないけど泣きそうになった」と大反響。
「今年の神戸は別格過ぎた！オールブラックス3人えぐいなぁ〜」「ぶっちゃけ神戸のワンサイドあるかと思ってたけどクボタが予想以上に良かった」「巨漢のバトルを、見た気がしました！凄すぎる!!」など、両チームを称賛する声が相次いでいる。