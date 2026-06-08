「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」＆「擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～」が先行配信開始！コミックレーベル「DEDEDE」より、コミックシーモアにて
【「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」「擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～」】 6月7日 連載開始
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著：湧水尚氏 【あらすじ】
原作：荒井チェイサー氏 【あらすじ】
「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」（C）湧水尚/CLLENN
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CLLENNは6月7日、コミックレーベル「DEDEDE」より、マンガ「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」と「擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～」の先行配信を、コミックシーモアにて開始した。
「その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～」
著：湧水尚氏
□コミックシーモアで読む
「家族になるって、我慢することなの？」不倫しまくりで生活費を渡さないモラハラクズ夫のせいで、愛する息子のために夜の店に出た冴子。待っていたのは、夫とグルになった男の『カラダと弱みを握る』卑劣な罠だった。身体もプライドもボロボロにされる絶望の日々。だが、謎の美女『別れさせ屋』と出会い、冴子の逆襲が始まる！復讐代行として仕掛けた完璧なハメ技で、クズ夫と不倫相手の裏切り、暴言、すべてがバレた瞬間、クズどもは地獄へ急転直下！ どん底サレ妻がクズ夫に天罰を下す、脳汁ドバドバの復讐劇！【試し読み】
（C）湧水尚/CLLENN
「擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～」
荒井チェイサー・赤秩父/CLLENN
原作：荒井チェイサー氏
作画：赤秩父氏
□コミックシーモアで読む
―――記憶がない。激痛と共に目覚めると、そこは窓が板で塞がれた異様な部屋だった。「おはよう、恭介」。目の前には、献身的に世話を焼く美女・美咲。彼女は「恋人」だと微笑むが、違和感を覚えて脱出を試みた俺を待っていたのは、スタンガンによる制裁と、手錠に繋がれた「飼育」生活だった。部屋を埋め尽くす写真には、なぜか彼女が写っていない。失われた記憶と、彼女の狂気に隠された真実とは？戦慄の“飼育”脱出サスペンス、開幕―――。【試し読み】
（C）荒井チェイサー・赤秩父/CLLENN