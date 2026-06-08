歌手・和田アキ子（76）が8日までに更新されたYouTubeチャンネル「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」に出演し、やめられない深夜の“爆食”について語る場面があった。

つい夜食を食べてしまうというアッコ。「昨日は太ると思って、夕飯は6時ぐらいに済ませたんですよ。でも寝られなくて、食べたのが深夜1時20分ぐらいかな?太らないように、バナナを2本食べたんです。そしたら、ちょっとダメで。今日食べるはずのサンドイッチを旦那が買ってくれていて、ハムとチーズのを1つ食べたんだけど、それでもダメで」と食欲が抑えられなかったという。

「それで私の大好きなチータラをちょっと食べてみたら、お酒を飲みたくなって。大好きなカステラも冷凍してあるのがあって、ちっちゃめに切ったんだけど、結果3つ食べて。あと、ガリガリ君のソーダ味を2本食べて。さすがに“これは食べすぎだな”と思って」と話していると、スタッフから「遅いですよ!」というツッコミが入った。

アッコが「それで寝て、今日ちょっとお友達とどうしても話しておかなきゃいけないことがあって。朝10時ぐらいに起きて体重計に乗ったら、2.2キロ太ってた」というと、スタッフは「どんだけ食べるんですか!」と苦笑していた。