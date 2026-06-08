『ひぐらしのなく頃に』20周年！全50話を無料一挙放送へ 年に一度の惨劇の夜、「綿流しの日」がやってくる
アニメ放送開始20周年を記念した特別企画「『ひぐらしのなく頃に』アニメシリーズ2作品（全50話）無料一挙放送」が、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、6月13日より2週にわたり実施されることが発表された。
【画像】絵柄がヤバい！『ひぐらしのなく頃に』ビジュアル
アニメ『ひぐらしのなく頃に』は、竜騎士07によるサウンドノベルゲームを原作とするサスペンス作品。2006年にアニメ第1期『ひぐらしのなく頃に』がスタートし、2007年には事件の真相に迫る続編『ひぐらしのなく頃に解』が放送。衝撃的な展開と、「正解率1％」と銘打たれた謎解き要素は考察を白熱させ、多くの反響を呼んだ。
物語は、昭和58年6月の山奥にある寒村・雛見沢（ひなみざわ）村を舞台に展開。毎年行われる村の伝統祭りである「綿流し」の日に、一人が死亡し一人が行方不明になるという不可解な出来事「雛見沢連続怪死事件」が発生。この日を境に、登場人物たちの平穏な日常は突如として惨劇へと変貌を遂げていく。
ニコニコでは2019年より、作中で重要な意味をもつ「綿流しの日」（6月第3または第4日曜日）の時期に、同アニメシリーズの一挙放送を実施。7度目となる今回は、今年の「綿流しの日」（6月21日）にあわせ、6月13日（土）〜14日（日）に『ひぐらしのなく頃に』を、6月20日（土）〜21日（日）に『ひぐらしのなく頃に解』をそれぞれ全話無料一挙放送する。
例年、「綿流しの日」に関連ワードが日本のXでトレンド入りするなど、アニメ放送開始から20年を経た今もなお、本作は多くのファンを魅了し続けており、ニコニコ公式は「今年もコメントで一緒に盛り上がりながら楽しめる場を提供します」と意気込んでいる。
また、「綿流しの日」である6月21日に、20周年記念特番の配信が決定。出演は、前原圭一役保志総一朗、竜宮レナ役中原麻衣、MCに天津飯太郎を迎えお届けし、特番では、作品の歩みを振り返る企画など、ファン必見の内容をお届け予定となっている。
【画像】絵柄がヤバい！『ひぐらしのなく頃に』ビジュアル
アニメ『ひぐらしのなく頃に』は、竜騎士07によるサウンドノベルゲームを原作とするサスペンス作品。2006年にアニメ第1期『ひぐらしのなく頃に』がスタートし、2007年には事件の真相に迫る続編『ひぐらしのなく頃に解』が放送。衝撃的な展開と、「正解率1％」と銘打たれた謎解き要素は考察を白熱させ、多くの反響を呼んだ。
ニコニコでは2019年より、作中で重要な意味をもつ「綿流しの日」（6月第3または第4日曜日）の時期に、同アニメシリーズの一挙放送を実施。7度目となる今回は、今年の「綿流しの日」（6月21日）にあわせ、6月13日（土）〜14日（日）に『ひぐらしのなく頃に』を、6月20日（土）〜21日（日）に『ひぐらしのなく頃に解』をそれぞれ全話無料一挙放送する。
例年、「綿流しの日」に関連ワードが日本のXでトレンド入りするなど、アニメ放送開始から20年を経た今もなお、本作は多くのファンを魅了し続けており、ニコニコ公式は「今年もコメントで一緒に盛り上がりながら楽しめる場を提供します」と意気込んでいる。
また、「綿流しの日」である6月21日に、20周年記念特番の配信が決定。出演は、前原圭一役保志総一朗、竜宮レナ役中原麻衣、MCに天津飯太郎を迎えお届けし、特番では、作品の歩みを振り返る企画など、ファン必見の内容をお届け予定となっている。
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