【TVドラマ「35歳、今さら恋とかありえない」】 7月6日放送開始

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モバイルメディアリサーチは6月8日、TLレーベル「ラブきゅんcomic」にて配信中の「35歳、今さら恋とかありえない」のTVドラマ化を決定した。

7月6日深夜25時05分よりTOKYO MXで放送、DMM TVにて独占配信をスタートする。ドラマ公開に合わせて、コミックスの重版も決定している。

【あらすじ】

この歳にもなれば、男にメルヘンなんて求めない。木元茉莉子・35歳独身。職業フリーライター。偶然入った小料理屋の店主・森原さんと意気投合し、久々に燃え上がる夜を過ごしてしまいました。当然、行きずりの男と恋する気力もなく、一晩限りの思い出にするつもりだったんです。

ところが、取材先で彼と再会して――!?

35歳、今さら恋なんてありえない、と思っていたのに…。

著者・蜜柑子氏よりドラマ化記念のイラストとコメントが到着

【蜜柑子氏のコメント】

どこにでもある、取るに足らないささいな恋と日常を、実はそこにたった一つしかない、誰かのストーリーとして伝えたいという気持ちで描いた作品です。

石黒英雄さん、入来茉里さんという、とてもお美しいお二人に、その「どこにでもあって、たった一つしかない」恋を演じていただきました。

どんな時代になっても、人は恋をし、歳を重ねます。そして、それは誰にとっても特別なことだと思います。これは視聴者様のお話でもあり、友達のお話かもしれません。

人同士が出会い、つながる喜びを読者様、視聴者様、今回、ドラマ制作に携わって下さった全ての皆様と共有できることに心から感謝いたします。

また、このような素晴らしい企画を立ち上げて下さったプロデューサーの伊藤さん、ありがとうございます。

ドラマを通し、この恋の沢山のうっとりが皆さまに届きますように…！

放送・配信情報

番組名：「35歳、今さら恋とかありえない」

放送・配信日時：7月6日スタート 毎週月曜深夜25時05分～

放送局：TOKYO MX ※放送後にTVerで無料見逃し配信（一週間）もあります。

配信：DMM TVにて独占配信

□DMM TV 視聴URL

※配信スケジュールは変更となる場合がございます。

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員への登録が必要となります。

（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります。）

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます。

キャスト・スタッフ（敬称略）

出演：石黒英雄、入来茉里 ほか

監督：八十島美也子

脚本：奈良さわ

製作著作：「35歳、今さら恋とかありえない」製作委員会

制作プロダクション：MinyMiXCreati部

エグゼクティブプロデューサー：伊藤和宏

プロデューサー：荻島達、西悠作、菅谷みにいEIKI

インティマシーコーディネイター：西山ももこ

SNSキャンペーン情報

ドラマ化を記念して「ラブきゅんcomic編集部」公式Xにて、ドラマ配信日の7月6日より「ドラマ化記念フォロー＆リポストキャンペーン」が開催される。詳細は、公式Xの投稿をチェックしてほしい。

□ラブきゅんコミック編集部公式Xアカウント

(C)「35歳、今さら恋とかありえない」製作委員会