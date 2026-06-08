愛媛が鹿児島を退団した兒玉貴通の獲得を発表…B2ベスト3P成功率賞の司令塔が新天地へ

6月8日、愛媛オレンジバイキングスは、鹿児島レブナイズを退団した兒玉貴通と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

福岡県出身で33歳の兒玉は、166センチ70キロのポイントガード。県立宗像高校から大東文化大学へ進学し、4年次のインカレでは優秀選手賞とアシスト王に輝いた実績を持つ。2014年に大塚商会アルファーズ（現越谷アルファーズ）へ入団し、その後はファイティングイーグルス名古屋、香川ファイブアローズ、ライジングゼファー福岡でプレー。2024－25シーズンから鹿児島に加入し、今シーズンまで2年間在籍した。

今シーズンはB2リーグ戦全60試合に出場し、うち59試合で先発。1試合平均10.8得点、1.9リバウンド、3.8アシスト、0.7スティールをマークした。さらに、3ポイント成功率はB2リーグトップの40.5パーセントを記録し、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26」でB2ベスト3ポイント成功率賞を受賞した。

5月20日に鹿児島との契約満了が発表された際には、すでに移籍先が決定していることが明かされていたが、このたび愛媛への加入が正式に発表された。新天地でBワンの開幕を迎えることになった兒玉は、クラブを通じて次のようにコメントした。

「愛媛オレンジバイキングスに関わる皆様、初めまして。鹿児島レブナイズから移籍することとなりました、兒玉貴通です。多くの方々のおかげでこのチームに入団させていただき心より感謝しております。そして何度も試合で対戦し共に切磋琢磨してきたこの歴史あるチームでプレーさせていただくことをうれしく思います。昨シーズン大躍進を遂げられたチーム力に少しでも自分自身が貢献できるように、そしてより良いケミストリーとカルチャーを作れるように、チームのために全力を尽くして頑張ります。ブースターの皆様と素晴らしい景色を見れるのを楽しみにしてます。よろしくお願いします」











【動画】入り出したら止まらない兒玉の3ポイント