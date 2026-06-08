福島がアキ・チェンバースの獲得を発表…「素晴らしいチームメートとともに戦えることを」

6月8日、福島ファイヤーボンズは、アキ・チェンバースと2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。なお、2027－28シーズンまでの2年契約（2年目は双方オプション）となる。

東京都出身で現在35歳のチェンバースは、191センチ90キロのスモールフォワード。カリフォルニア大学マーセド校から2013年にbjリーグの浜松・東三河フェニックス（現・三遠ネオフェニックス）へ加入した。その後、日立サンロッカーズ東京（現サンロッカーズ渋谷）、千葉ジェッツ、横浜ビー・コルセアーズ、群馬クレインサンダーズを渡り歩き、2024－25シーズンに信州ブレイブウォリアーズへ加入。在籍2年目となった今シーズンのB2リーグ戦では57試合に出場し、1試合平均8.5得点4.6リバウン1.3アシストを記録した。

今回の発表に際して、チェンバースと渡邉拓馬GMがクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

▼渡邉拓馬GM



「アキ・チェンバース選手が福島ファイヤーボンズに加入することを大変うれしく思います。

アキ選手の実力は、今シーズン宝来屋ボンズアリーナで行われたレギュラーシーズン2連戦、そしてプレーオフで十分に証明されています。さらに、彼のプレースタイルや人間性、そしてこれまで数々のチームで培ってきた経験は、来シーズンの福島ファイヤーボンズにとって必要不可欠な要素だと考えています。

そんなアキ選手がチームに加わることには非常に大きな意味があり、更なる飛躍を目指す私たちにとって、これ以上ない補強となりました。

対戦相手としては非常に厄介な存在でしたが、来シーズンは仲間としてともに戦います。きっと福島ファイヤーボンズのファンの皆さんを熱狂させる活躍を見せてくれるはずです。

ぜひ宝来屋ボンズアリーナへ足を運び、熱い応援をよろしくお願いいたします」

▼アキ・チェンバース



「福島ファイヤーボンズの一員となる機会をいただけたことを大変光栄に思います。素晴らしいチームメートとともに戦えることを楽しみにしています。また、宝来屋ボンズアリーナでブースターの皆さまの前でプレーできる日を心待ちにしています」

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