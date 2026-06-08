名古屋Dがアイザイア・マーフィーと契約継続…今季54試合出場、3年契約を結びBプレミア開幕へ

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは6月8日、アイザイア・マーフィーとの2026－27シーズンにおける選手契約継続に合意したことを発表。契約期間は3年の複数年契約ということが明らかになった。

沖縄県出身で現在28歳のマーフィーは、196センチ88キロのポイントガード兼シューティングガード。アメリカのイースタン・ニューメキシコ大学から2020年に広島ドラゴンフライズへ入団すると、加入初年度から4シーズンの間、主力として活躍した。

2024年に名古屋Dへ移籍し、在籍2年目となった今シーズンはB1リーグ戦で54試合に出場。1試合平均5.6得点、2.3リバウンド、0.9アシスト、0.8スティールをマークした。高い身体能力を兼ね備えたスコアラーだが、得点面だけでなくトランジションやディフェンス面でもチームに大きく貢献し、名古屋Dの上位進出を支える主力として活躍した。

Bプレミア初年度を迎える2026－27シーズンへ向けてロスター整備を進める名古屋D。7日にはスコット・エサトンとの複数年契約も発表されており、主力選手の残留が続く形となった。

今回の発表に際しマーフィーは、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを発表した。

「まず初めに、シーズンを通して応援してくださったファンの皆さん、スタッフ、そしてチームメートのみんなに感謝したいです。シーズン全体としては良いシーズンだったと思いますが、最終的な目標を達成することはできませんでした。来シーズンもこのチームでプレーできる機会をいただけたことに感謝していますし、チームメートやスタッフとともにさらに成長し、より大きな目標を達成できるよう努力を続けていきます。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。これからも応援よろしくお願いします！」





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