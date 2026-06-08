青森県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「青森市」を抑えた1位は？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先での滞在や将来の移住先を検討する上で、現地の治安や夜間の歩きやすさは見逃せない重要なチェックポイントです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「県庁所在地なので防犯体制が行き届いている」（50代男性／山梨県）、「大きな都市で安心感がありそう」（20代女性／大阪府）、「環境や治安がよく住みやすいと思います」（40代女性／青森県）といったコメントがありました。
回答者からは「歴史ある城下町であり、多くの学校が集まる学園都市でもあるため、街全体に知的で落ち着いた品格があるから」（30代男性／富山県）、「市民の生活意識が高く、地域社会の連携が強いから」（40代女性／兵庫県）、「学生街や城下町として落ち着いた雰囲気があり、住民の目が行き届いていてそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜80代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：青森市／66票2位にランクインしたのは、陸奥湾に面した県庁所在地の「青森市」です。日本を代表する夏祭り「青森ねぶた祭」の活気あふれる姿や、歴史深い三内丸山遺跡など魅力満載の都市です。八甲田山の雄大な自然にも囲まれ、冬の深い雪景色など美しい四季の移ろいとともに、人々が支え合って暮らす温かい風土が魅力です。
回答者からは「県庁所在地なので防犯体制が行き届いている」（50代男性／山梨県）、「大きな都市で安心感がありそう」（20代女性／大阪府）、「環境や治安がよく住みやすいと思います」（40代女性／青森県）といったコメントがありました。
1位：弘前市／83票1位となったのは、歴史ある城下町としての趣を残す「弘前市」です。弘前公園の日本屈指の桜や、美しく保存された洋風建築など、気品ある街並みが広がっています。伝統工芸や文化を大切にする落ち着いた住民気質があり、年間を通じて穏やかで治安のよさを実感しやすい環境が整っています。
回答者からは「歴史ある城下町であり、多くの学校が集まる学園都市でもあるため、街全体に知的で落ち着いた品格があるから」（30代男性／富山県）、「市民の生活意識が高く、地域社会の連携が強いから」（40代女性／兵庫県）、「学生街や城下町として落ち着いた雰囲気があり、住民の目が行き届いていてそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)