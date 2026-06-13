焼肉チェーン「牛角」と、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」のコラボメニューが大好評を記録し、累計8万食を突破しました。これを記念して、2026年6月10日（水）から6月12日（金）までの3日間限定で、「牛角オリジナル焼肉パウダー～ハッピーターン味～」を通常の2倍量で提供する特別キャンペーンを実施。甘じょっぱい魅力がさらにアップした期間限定の焼肉体験