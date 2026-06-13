Obsidianのようなノートアプリを使い込むほどプラグインや自動化ワークフローの管理が増え、ノート整理自体が目的になってしまうことがあります。機能を意図的に絞り込み、ブラウザだけで動作しPWAとして無料で使えるうえ、クラウドストレージやセルフホストサーバーを通じたデバイス間同期にも対応したオープンソースの「Files.md」が公開されています。Files.mdhttps://files.md/zakirullin/files.md: Private, quiet space for