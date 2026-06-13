子どもたちとボール遊びをしに公園へ出かけようとしただけなのに、タイミングが悪かったせいで、警察官に身に覚えのない疑いをかけられてしまい……！？ 友人とその子どもたちが体験したドキッとするエピソードです。 4コマ漫画