映画『マリオ』全世界興収10億ドル突破 国内興収は73.7億円
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の全世界累計興行成績が、10億ドル（約1603億2464万円 1ドル160.32円換算）を突破した。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では公開７週目を迎え、累計興行収入が73億7510万8,040円を記録。これにより『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)の73.2億円を上回り、イルミネーション作品歴代2位の興行収入となった。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）のため、イルミネーション作品のTOP2をマリオの映画が独占する形となっている。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
日本では公開７週目を迎え、累計興行収入が73億7510万8,040円を記録。これにより『怪盗グルーのミニオン大脱走』(2017年)の73.2億円を上回り、イルミネーション作品歴代2位の興行収入となった。歴代1位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）のため、イルミネーション作品のTOP2をマリオの映画が独占する形となっている。
「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く２作目。４月1日から先行して全世界で公開されており、世界中で大ヒットとなっている。
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