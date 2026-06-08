2匹のシベリアンハスキーさんとパパさんの写真を撮影。あまりにも素敵な写真で…ママさんの『辛辣すぎる選択』が話題になっているのです。

思わずクスッと笑えるその光景は記事執筆時点で263万回を超えて表示されており、10万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：夫とハスキー2匹を撮影→あまりにも素敵な写真だったので…妻が選択した『無慈悲な展開』】

2匹のハスキーとパパの写真を撮影→あまりにも素敵な写真で…

Xアカウント『@irislady_husky』に投稿されたのは、あまりにも素敵な一枚のお写真。

家族みんなでお散歩をしている最中、ママさんは何気なくシベリアンハスキー「アイリス」ちゃん、「ナイト」くん、そしてパパさんのお姿をカメラに収めたのだといいます。

まさかの『辛辣すぎる結末』に大爆笑

夕日を映し出した水面、思わずハッとするほど美しい景色の中、ママさんの方を笑顔で振り向くアイリスちゃんとナイトくん、そしてリードを持つパパさん。

『ママもはやくこっちおいでよ！』そんな声が聞こえてきそうな、家族愛がヒシヒシと伝わってくるその一枚。撮影されたママさん自身も、あまりにも素晴らしい一枚に感動された模様。

しかし、その写真に添えられたコメントは少々物騒なもので…。

『とっても可愛く撮れたのでパパを消しました』

その言葉の通り、2枚目に投稿された写真からパパさんはキレイさっぱりと姿を消してしまっていた模様。

もちろん『我が子の良い写真のためならパパの存在など不要』と、パパさんの賛同も得たものであり、普段はパパさんとの素敵なお写真を投稿されているため、心配は御無用！

仲が良い家族ならではのママさんの辛辣すぎる選択、その結末は多くのユーザーを爆笑させることとなったのでした。

この投稿には「パパｗｗｗ」「吹いた」「大爆笑しました」「パパも可愛く撮ってあげてｗ」「消えたーっ！」「キレイに消えてる！」「パパさんの影だけが未練がましく残ってるｗ」「アサシンみたいに言わないでｗ」など多くのコメントが寄せられています。

愉快すぎるハスキー親子の日常

アイリスちゃんとナイトくんは、実の親子。それぞれ性格は正反対といえるほど違うものの、仕草や表情などがそっくりなのだとか。

ママさん、パパさんに溺愛されながら自分たちらしくのびのびと幸せに暮らすアイリスちゃんとナイトくんのお姿は、シベリアンハスキーの魅力やたくさんの癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@irislady_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。