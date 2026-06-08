THE SIXTH LIE、結成10周年を記念したワールドツアー開催決定！ヨーロッパ3都市を経て、大阪・東京でアニバーサリーワンマンを開催！

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THE SIXTH LIEが、デビュー10周年を記念したワールドツアー「THE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour “DECADE”」の開催を発表した。

本情報は、2026年6月6日に実施された「THE SIXTH LIE 10周年記念YouTube配信」内で発表されたもの。

ワールドツアーは、7月にヨーロッパで開催される大型イベント出演を皮切りにスタート。フランス・パリで開催される「Japan Expo Paris 2026」、ドイツ・バーベルスベルクで開催される「Anime Messe Babelsberg 2026」、イギリス・ロンドンで開催される「HYPER JAPAN Festival 2026」への出演を経て、10月には大阪・東京にて国内ワンマンライブを開催する。

国内公演は、10月18日(日)に大阪・club vijon、10月23日(金)・24日(土)に東京・原宿RUIDOにて開催。

10周年という節目を迎えたTHE SIXTH LIEが、海外でのライブ出演と国内ワンマンを通じて、これまでの歩みと現在進行形の進化を示すアニバーサリーイヤーとなる。

THE SIXTH LIEはアニメ『ゴールデンカムイ』第一期エンディングテーマ「Hibana」、TVアニメ『とある科学の一方通行』オープニングテーマ「Shadow is the Light」など、数々のアニメタイアップ楽曲を手がけ、海外での大型イベントに出演するなど国内外で活動を広げてきた。

2026年、デビュー10周年を迎えたTHE SIXTH LIEが、ワールドツアー【DECADE】を通じて新たなステージへと踏み出す。

●ライブ情報

THE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour “DECADE”

詳細はこちら

https://thesixthlie.jp/contents/1080364

＜SCHEDULE＞

7.9-12 PARIS

Japan Expo Paris 2026

https://thesixthlie.jp/contents/1034842

7.17-19 BABELSBERG

Anime Messe Babelsberg 2026

https://thesixthlie.jp/contents/1061113

7.24-26 LONDON

HYPER JAPAN Festival 2026

https://thesixthlie.jp/contents/1059332

10.18 OSAKA

DECADE in OSAKA

会場：北堀江club vijon

OPEN 18:00 / START 18:30

10.23 TOKYO

DECADE in TOKYO [INTEGRAL]

会場：原宿RUIDO

OPEN 18:30 / START 19:00

10.24 TOKYO

DECADE in TOKYO [DIFFERENTIAL]

会場：原宿RUIDO

OPEN 18:00 / START 18:30

国内ワンマンライブのチケットは受付中。

https://eplus.jp/thesixthlie/

公式グローバルファンコミュニティサイト「ZONE SIX」オープン

10周年イヤーの新たな展開として、THE SIXTH LIEの公式グローバルファンコミュニティサイト「ZONE SIX」もオープンした。

世界中のファンが交流できるように、掲示板機能も充実。ここでしか見られないコンテンツなども発信していく。

ZONE SIX

https://zone-six.jp

＜THE SIXTH LIEプロフィール＞

THE SIXTH LIEは、Vo.Arata、Gt.&Programming Reiji、Dr.&VJ Rayからなる3人組のエレクトロ・ロックバンド。

アニメタイアップ楽曲も多数手がけ、国内外のイベント出演など活動の幅を広げている。

関連リンク

THE SIXTH LIE Official Links

https://linktr.ee/thesixthliesns