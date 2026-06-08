THE SIXTH LIE、結成10周年を記念したワールドツアー開催決定！ヨーロッパ3都市を経て、大阪・東京でアニバーサリーワンマンを開催！
THE SIXTH LIEが、デビュー10周年を記念したワールドツアー「THE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour “DECADE”」の開催を発表した。
本情報は、2026年6月6日に実施された「THE SIXTH LIE 10周年記念YouTube配信」内で発表されたもの。
ワールドツアーは、7月にヨーロッパで開催される大型イベント出演を皮切りにスタート。フランス・パリで開催される「Japan Expo Paris 2026」、ドイツ・バーベルスベルクで開催される「Anime Messe Babelsberg 2026」、イギリス・ロンドンで開催される「HYPER JAPAN Festival 2026」への出演を経て、10月には大阪・東京にて国内ワンマンライブを開催する。
国内公演は、10月18日(日)に大阪・club vijon、10月23日(金)・24日(土)に東京・原宿RUIDOにて開催。
10周年という節目を迎えたTHE SIXTH LIEが、海外でのライブ出演と国内ワンマンを通じて、これまでの歩みと現在進行形の進化を示すアニバーサリーイヤーとなる。
THE SIXTH LIEはアニメ『ゴールデンカムイ』第一期エンディングテーマ「Hibana」、TVアニメ『とある科学の一方通行』オープニングテーマ「Shadow is the Light」など、数々のアニメタイアップ楽曲を手がけ、海外での大型イベントに出演するなど国内外で活動を広げてきた。
2026年、デビュー10周年を迎えたTHE SIXTH LIEが、ワールドツアー【DECADE】を通じて新たなステージへと踏み出す。
●ライブ情報
THE SIXTH LIE 10th Anniversary World Tour “DECADE”
詳細はこちら
https://thesixthlie.jp/contents/1080364
＜SCHEDULE＞
7.9-12 PARIS
Japan Expo Paris 2026
https://thesixthlie.jp/contents/1034842
7.17-19 BABELSBERG
Anime Messe Babelsberg 2026
https://thesixthlie.jp/contents/1061113
7.24-26 LONDON
HYPER JAPAN Festival 2026
https://thesixthlie.jp/contents/1059332
10.18 OSAKA
DECADE in OSAKA
会場：北堀江club vijon
OPEN 18:00 / START 18:30
10.23 TOKYO
DECADE in TOKYO [INTEGRAL]
会場：原宿RUIDO
OPEN 18:30 / START 19:00
10.24 TOKYO
DECADE in TOKYO [DIFFERENTIAL]
会場：原宿RUIDO
OPEN 18:00 / START 18:30
国内ワンマンライブのチケットは受付中。
https://eplus.jp/thesixthlie/
公式グローバルファンコミュニティサイト「ZONE SIX」オープン
10周年イヤーの新たな展開として、THE SIXTH LIEの公式グローバルファンコミュニティサイト「ZONE SIX」もオープンした。
世界中のファンが交流できるように、掲示板機能も充実。ここでしか見られないコンテンツなども発信していく。
ZONE SIX
https://zone-six.jp
＜THE SIXTH LIEプロフィール＞
THE SIXTH LIEは、Vo.Arata、Gt.&Programming Reiji、Dr.&VJ Rayからなる3人組のエレクトロ・ロックバンド。
アニメタイアップ楽曲も多数手がけ、国内外のイベント出演など活動の幅を広げている。
関連リンク
THE SIXTH LIE Official Links
https://linktr.ee/thesixthliesns
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優