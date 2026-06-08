本日6月8日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、タカアンドトシがゲストと一緒に飲食店の人気メニューを当てる「帰れま10」の特別編が放送される。

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「群馬ローカルチェーン店で売上1位メニューを当てないと食べれま店（てん）」を届ける今回。群馬出身の中山秀征、井森美幸、タイムマシーン3号・関太、そして「食べれま店」初参戦・高橋成美が挑戦する。

群馬県民が愛してやまない人気ローカルチェーン店4店舗を巡り、予想白熱。

それぞれの売上1位メニューを当てないと食べられない厳しいルール。群馬県民の県民性や客層をヒントに推理していくのだが、どの店も1位候補は超魅力的なメニューばかり。

はたして、最強群馬出身軍団は群馬県民の心を読み、絶品グルメを味わうことができるのか？

◆超難問に群馬軍団の意見が真っ二つ

最初に訪れたのは、群馬県民のお祝い事には欠かせない肉ファミレス「どんさん亭」。売上1位候補は、最大1キロまで選べる「厚厚カットステーキ」と、熟成肉を使った「荒挽きハンバーグ」。

ボリューム好きの群馬県民か、それとも濃い味好きの群馬県民か。中山秀征と井森美幸の勢いに高橋は「全部1位当てられるのでは!?」と期待大。前回のリベンジと意気込む中山だが、はたして1位を当てられたのか？

さらに一行は、SNSで話題沸騰のデカ盛り洋食店「パンプキン」へ。

ご飯2.5合を使った「巨大オムライス」と、総重量およそ2キロの名物「イタリアントマト」のどちらが売上1位かを当てる。

どちらも群馬らしい規格外のボリュームを誇るだけに予想は超難問。群馬県出身者も思わず頭を抱える展開に。

◆外国人観光客も大熱狂！

続いて訪れるのは、日本一に輝いたこともある人気店「花山うどん」。

その人気ぶりは群馬にとどまらず、日本橋・銀座、さらには羽田空港にまで進出。連日大行列で100人以上が並ぶ大人気店。地元民だけではなく県外や外国人客からも大人気だそう。

売上1位候補は、うどん天下一決定戦で3年連続1位の「鬼釜」と、たっぷりの具材と濃厚な出汁醤油をかけて食べる、地元で愛される伝統のうどんメニュー「分福茶釜の冷やし釜玉」。観光客人気か、それとも地元人気か。またしても大苦戦の超難問が待ち受ける。

中山と井森が「海への憧れがあり海鮮好き」「財布の紐が硬い」という群馬の県民性は吉と出るか凶と出るか？

最後は、今年のキングオブピッツァで初出場、初優勝した話題店「ピッツェリア・ダ・マキ」へ。

群馬県民が予約をとれなくなったと嘆くほどの大人気店。オーナーシェフの巻田さんは世界大会で日本人最高位8位を獲得する日本トップクラスのピザ職人。マルゲリータだけで10種類あるという。

大会優勝で話題の「黄金のマルゲリータ」か、群馬県民に大人気の大量のえびがのった海鮮×濃厚の「えび元気」か。ここまで鋭い推理を見せてきた高橋だが、正解することはできるのか？