俳優柄本佑（39）が、7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。父・柄本明（77）について語った。

佑は弟で俳優の時生との仲の良さを聞かれ「うちの父が芝居のことに関して厳しい父親だったので、兄弟であり、父に立ち向かう同志のような感じもあって。うちの父親は芝居のことになると見境がなくなるので。本当に劇団員と同じなので、この波動で死ぬのかなって思うぐらい怒鳴られるんですけど」と厳しい一面を明かした、

佑は「うちの母ちゃん（角替和枝さん）にもやっちゃうんで。うちの実家が地下がけいこ場で兼劇場なんですよ。どうやらバーってやっちゃったらしいんですよ。2階が住居なので、すぐ夫婦なんですよ。そのときは親父から電話かかってきて『やってしまった…。一緒に飯食わないか』って」と苦笑い。井桁弘恵（29）は「仲裁に？」と聞くと、佑は「そうそう。中間管理職」と笑った。

佑は「行ったらいないんですよ。和枝ちゃんがいるから『今日あれだった？ ものすごい怒鳴られた？ 飯行こうって誘われたけど』。（角替さんが）『え、聞いてない』。そうしたら親父がヘラヘラ帰ってきて、その時間も図ってたんでしょうね」と笑った。

佑は「（父が）『行こうか』とか言って、ずっと黙って、俺が和枝ちゃんと間取り持って。父であり、師匠である存在ですから、それはしょうがないのかなと思いつつ」と両親の“仲裁”もしていたことを明かした。