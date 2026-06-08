紀ノ国屋は、2026年6月10日（水）より紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）で、「まとまる保冷バッグ」の新デザインを発売する。

【写真】自分好みの色が見つかる全10色。色合わせが絶妙！

2022年の発売以来人気が続いている、コンパクトにまとまり持ち歩きにも便利な保冷バッグ「まとまる保冷バッグ」シリーズ。

プライベートブランドのグロサリーやパンのほか、ワイングラス、カトラリーなど、紀ノ国屋ならではの《食》の世界観をモチーフにしたオリジナルデザインが、全10色で登場する。

表は、おなじみの紀ノ国屋ロゴを中央にデザインしたシンプルなもの。そして裏は気分が上がるオリジナルデザインとなっており、リバーシブルで使用可能だ。



付属のゴムバンドでコンパクトに

付属のゴムバンドで手軽にコンパクトにまとめられ、バッグの中でもかさばらず、必要な時にさっと取り出せる手軽さが魅力の「まとまる保冷バッグ」。

軽量ながら内部は保冷仕様で、たっぷり収納できる14cmのマチ付き。さらに上部にはファスナーがついており、中身が飛び出しにくく冷気も逃しにくいのがポイント。

また、内側には保冷剤やポイントカード、小物の収納にも便利なメッシュポケットも付いている。



刻印入りファスナーで冷気を逃さない（左）／メッシュのポケット付き（右）

日本の伝統色をベースにしたカラーは、アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、アオフジ、ソライロ、ワカクサ、シラハナ、スミの全10色。販売価格は1595円（税込）。

日常の買い物から、ちょっとした外出や旅行のサブバッグとしても活躍する「まとまる保冷バッグ」。

公式オンラインストアでは、店舗よりひと足早い、6月9日（火）20：00より販売開始。

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 まとまる保冷バッグプリント

■カラー：全10色（アマイロ、サクラ、ツツジ、ナカベニ、コンジョウ、アオフジ、ソライロ、ワカクサ、シラハナ、スミ）

■販売価格：各￥1,595（税込）

■サイズ：約タテ35cm/ヨコ29cm/マチ14cm

■素 材：ポリエステル

■販売店舗：紀ノ国屋全店(一部店舗を除く)

※販売店舗は、発売開始時点の情報となります。

・オンラインストア

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※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

■紀ノ国屋ホームページ