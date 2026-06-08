日プ新世界から誕生・KO1KEYZ、オフィシャルサイト＆ファンクラブがオープン【コンテンツ一覧】
視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZの「KO1KEYZ OFFICIAL SITE / OFFICIAL FANCLUB」が6日オープンした。
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB」は、コンサートの最速チケット先行や、ムービー、ブログなど、ここだけのスペシャルコンテンツが満載となっている。
■「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB」コンテンツ一覧
○BLOG
メンバーによるKO1KEYZの記録をお届け
○MOVIE
メンバーからのメッセージやここでしか見られないビハインド映像などをお届け
○SPECIAL
ほかにもスペシャルなコンテンツを準備中
○DIGITAL MEMBER'S CARD
会員番号の発番およびデジタル会員証（会員番号入り）を発行
（会員番号は月額費まとめて払いコース限定）
■会費
月会費まとめて払いコース：6600円（税込）
月会費コース：550円（税込）
【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」 1位を獲得したDAIKI
「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB」は、コンサートの最速チケット先行や、ムービー、ブログなど、ここだけのスペシャルコンテンツが満載となっている。
○BLOG
メンバーによるKO1KEYZの記録をお届け
○MOVIE
メンバーからのメッセージやここでしか見られないビハインド映像などをお届け
○SPECIAL
ほかにもスペシャルなコンテンツを準備中
○DIGITAL MEMBER'S CARD
会員番号の発番およびデジタル会員証（会員番号入り）を発行
（会員番号は月額費まとめて払いコース限定）
■会費
月会費まとめて払いコース：6600円（税込）
月会費コース：550円（税込）