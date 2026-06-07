7月29日発売、『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム〜ツナガル(ハート)ツラナル〜描き下ろしジャケット＆追加楽曲情報解禁！

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『名探偵プリキュア！』のキャラクター・イメージソング集、『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム〜ツナガル♡ツラナル〜が発売決定した。

キュアアンサー(CV：千賀光莉)、キュアミスティック (CV：本渡楓)やキュアエクレール、キュアアンサー＆キュアミスティックのキャラクターソングなどを収録。また、主題歌歌手の石井あみ・熊田茜音・増井優花が歌うイメージソングも含む全15曲を収録。

初回仕様特典として「キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）」「名探偵プリキュア！LIVE2026」先行抽選応募券を封入される。

●リリース情報

『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム〜ツナガル♡ツラナル〜

品番：MJSA-01436

価格：￥4,180（税込）

商品ページ

https://www.marv.jp/titles/mc/11081/

＜CD＞

・ハートにヒント！名探偵プリキュア！(TVサイズ)

歌：石井あみ

作詞：只野菜摘 作曲：杉山勝彦・佐々木”コジロー”貴之 編曲：佐々木”コジロー”貴之・K’vin Sakura

・はなまる大作戦

歌：キュアアンサー(CV：千賀光莉)

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)

・あこがれセンチュリー

歌：キュアミスティック (CV：本渡楓)

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)

・私は謎

歌：キュアエクレール

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)

・デコボコバディ

歌：キュアアンサー(CV：千賀光莉)＆キュアミスティック(CV：本渡楓)

作詞：只野菜摘 作曲・編曲：広川恵一(MONACA)

・BEST OF MY LIFE

歌：増井優花

作詞：マイクスギヤマ 作曲・編曲：EFFY

・ススメ！FUTURIZE

歌：石井あみ&増井優花

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：濱田菜月

・キセキスペクトル

歌：熊田茜音&増井優花

作詞：こだまさおり 作曲・編曲：友清貴之

・ツナガル(ハート)ツラナル

歌：石井あみ&熊田茜音&増井優花

作詞：青木久美子 作曲：小杉保夫 編曲：馬瀬みさき

・Wonder Flowers プリキュア 〜Yuka Masui Ver.〜

歌：増井優花

作詞：青木久美子 作曲：高木洋 編曲：馬瀬みさき

・なぜ？謎？！ANSWER(TVサイズ)

歌：熊田茜音&増井優花

作詞：青木久美子 作曲・編曲：ハマダコウキ

…and more

ボーナストラック

・ツナガル(ハート)ツラナル 〜Remix for Ami Ishii Ver.〜

歌：石井あみ 作詞：青木久美子 作曲：小杉保夫 編曲：馬瀬みさき

・ツナガル(ハート)ツラナル 〜Remix for Akane Kumada Ver.〜

歌：熊田茜音 作詞：青木久美子 作曲：小杉保夫 編曲：馬瀬みさき

・ツナガル(ハート)ツラナル 〜Remix for Yuka Masui Ver.〜

歌：増井優花 作詞：青木久美子 作曲：小杉保夫 編曲：馬瀬みさき

初回特典：

・キャンバスブロマイド（スーパーアート6色印刷）

・「名探偵プリキュア！LIVE2026」先行抽選応募券

受付期間 2026年7月29日（水）12：00〜8月12日（水）23：59

当落確認 / 当選入金期間 2026年8月15日（土）15：00〜2026年8月19日（水）23：59

※2026年7月29日発売『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで（親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで）申込できます。

店舗別特典

予約はこちら

https://lnk.to/SDP_VocalALHP

・Amazon.co.jp…メガジャケ

・楽天ブックス…アクリルキーホルダー（キャラ選択制）

・ネオウィング…L判ブロマイド（4種セット）

・セブンネットショッピング…ミニアクリルスタンド（キャラ選択制）

・全国アニメイト（通販含む）…ミニフォト４枚セット

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）…L判ブロマイド4枚セット

(C)ABC-A・東映アニメーション

関連リンク

『名探偵プリキュア！』公式X

https://x.com/TVanime_precure