愛人同伴の上司に炎上系YouTuberも…欲望まみれの男女が「未知の無人島」で迎える最悪の結末

パニックホラー漫画『ケガレタチ』の大きな魅力は、絶海の孤島に集まった多種多様でクセの強いキャラクターたちです。

それぞれの欲望を抱えて無人島にやってきた登場人物たちを紹介します。

誰が生き残り、誰が化け物の犠牲になるのか予想しながら読むのがおすすめです。

欲望渦巻く個性豊かな上陸メンバー

島津とリゾート開発陣

親の遺産である島をフル活用して一生スネをかじろうと企む島津（28）と、その親友でリゾート会社社員の友川（28）。

そして、取引先としてやってきた廻木課長（43）と、その愛人の間中（27）。

インフルエンサーたち

日本の山で唯一の未踏峰である山の「無酸素登頂」を狙う登山系配信者の久里（35）や、キャンプ女子配信者の祖利根（26）。

さらに「人類が100年ぶりに上陸した島で放尿してみた動画」を撮ろうとする炎上系配信者の吾妻（34）など、現代ならではのキャラクターも登場します。

民俗学チーム

島の調査のために訪れた文瀬教授（56）と、日比野公太、姫乃、史村、鳥池といった21歳の大学生たち。

極限状態での人間ドラマに注目

学術調査、リゾート開発の視察、そして動画配信でのバズりなど、参加者たちの目的はバラバラです。

化け物が潜む極限状態の無人島で、この欲望にまみれた人間関係がどのように崩壊していくのかも、本作の大きな見どころとなっています。