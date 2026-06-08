IKOMA FC 奈良の都倉賢が前節のヘディングアシストに続き、今度はゴール

関西1部リーグのIKOMA FC 奈良は6月6日、第6節でCento Cuori HARIMAと対戦し、2-2で引き分けた。

所属するFW都倉賢は前節のヘディングアシストに続き、今節はヘディングで先制ゴールを記録した。

Jリーグ通算123ゴールの豊富な経験を持つ都倉は、今季から5部相当の関西1部リーグに参戦。39歳となったが衰え知らずの跳躍力を生かしたプレーで活躍している。

前節AS.Laranja Kyoto戦（3-0）ではファーサイドから高い打点のヘディングでDF柳貴博のゴールをアシスト。これを都倉が自身のXで動画を公開し、「高すぎる」「いや跳びすぎでしょ」と大きな反響を呼んだ。

すると、都倉は7日にもXを更新し「先週のヘディングのアシストがバズったと思ったら、今週はヘディングでゴール」とCento Cuori HARIMA戦のヘディングゴール動画も公開。「首を左右に振らず、面を作って叩きつけた理想的なヘディングでした！」と自画自賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）