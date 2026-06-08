サーティワンから、“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージした「トイ・ストーリー パレット８」が登場。

お子さんから大人まで『トイ・ストーリー』のおもちゃの仲間たちと楽しくておいしいひとときが過ごせるアイスクリームケーキです☆

サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー パレット８」

価格：4,800円(税込)

発売日：2026年6月17日（水）

サイズ：6号／直径 約18.5×高さ 約5cm

販売店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンから、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』の世界観たっぷりの「トイ・ストーリー パレット８」が登場。

おもちゃ箱をひっくり返したようなポップでカラフルなアイスクリームケーキです。

8つに分かれたピースは人気のキャラクターたちをイメージし、キメ顔がデザインされたビビットカラーのチョコレートをのせています。

それぞれのキャラクターの仲良しなものや欠かせないキャラクターのピックが付いているので、自由に飾って楽しめるのもポイントです。

フィルムは個性豊かなキャラクターたちがたくさん登場しカラフルで楽しいデザイン。

台紙もキャラクターたちが集まって今にも動き出しそうです。

フレーバーは、お子さんから大人まで楽しめる14種類。

ホワイトスポンジにストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ＋チョコレートチップをのせたアイスクリームのほか、

チョコレートスポンジの上にキャラメルリボン＋チョップドチョコレートをのせたフレーバー、

ポッピングシャワー＋メロンオーレがホワイトスポンジと共に味わえるほか、

チョコレートスポンジにラブポーションサーティワン＋チョコレートバージョン、

ダークチョコビッツ入りチョコレート＋ミルクチョコレートがチョコレートスポンジと共に味わえる一品、

キャラメルリボン入り抹茶×ホワイトチョコレート＋チョコレートチップをチョコレートスポンジのせたアイスクリーム、

ホワイトスポンジの上にストロベリーチーズケーキ＋ストロベリーをのせたフレーバーや

ホワイトスポンジと共にポッピングシャワー＋バニラが味わえるアイスクリームをアソート。

どのピースを食べるか迷うのも楽しいケーキです☆

“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージしたアイスクリームケーキ。

サーティワンにて2026年6月17日より販売される「トイ・ストーリー パレット８」の紹介でした☆

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