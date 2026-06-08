生き別れの弟を探す双子の兄。偽者を欺くため、兄は弟と真逆の特徴を提示し懸賞金をかけた／こどもたちのための最悪事典
『こどもたちのための最悪事典』（林木林/ポプラ社）第5回【全6回】
『こどもたちのための最悪事典』を第1回から読む
自らの行いによって、救いのない「最悪」な結末を迎えてしまう11の物語が収録された本作。寓話だけど他人事とは思わせない、シニカルで確かな教訓を伝えます。真に大切な物を手放し、すべてを失った男の選択。余命幾ばくもない状況で、欲に駆られた男が失った物――バッドエンドが決まった物語を読み終えたとき、あなたは何を思うのでしょうか？ 子どもにも知ってほしい教訓を秘めた寓話集『こどもたちのための最悪事典』をお楽しみください。
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自らの行いによって、救いのない「最悪」な結末を迎えてしまう11の物語が収録された本作。寓話だけど他人事とは思わせない、シニカルで確かな教訓を伝えます。真に大切な物を手放し、すべてを失った男の選択。余命幾ばくもない状況で、欲に駆られた男が失った物――バッドエンドが決まった物語を読み終えたとき、あなたは何を思うのでしょうか？ 子どもにも知ってほしい教訓を秘めた寓話集『こどもたちのための最悪事典』をお楽しみください。