日本がＷ杯で対戦の可能性「知ってはいたがモロッコ相当強いな」。２人だけで完結した速攻弾に脚光「これエグすぎる」「完璧なカウンター」

日本がＷ杯で対戦の可能性「知ってはいたがモロッコ相当強いな」。２人だけで完結した速攻弾に脚光「これエグすぎる」「完璧なカウンター」