日本がＷ杯で対戦の可能性「知ってはいたがモロッコ相当強いな」。２人だけで完結した速攻弾に脚光「これエグすぎる」「完璧なカウンター」
シンプルだが、力強いアタックでゴールを奪った。
モロッコ代表は現地６月７日、国際親善試合でノルウェー代表とニューヨークのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。
開始８分、モロッコが先制点を挙げる。自陣の左サイドからアブデ・エザルズリがドリブルで一気に持ち上がる。敵陣ペナルティエリア手前で対峙する相手をかわし、クロスを供給。逆サイドで受けたブラヒム・ディアスが狙いすましたシュートを突き刺した。
『DAZN』の公式Ｘが「自陣から僅か２人で完結」などと綴り、ゴールシーンを公開すると、以下のような声があがった。
「完璧なカウンター」
「これエグすぎる」
「ブラヒムの激ウマシュートやった」
「知ってはいたがモロッコ相当強いな」
「マジで決勝Ｔ抜けてもブラジルかモロッコなのキツすぎるって」
「モロッコまじできつい」
北中米ワールドカップで、日本が決勝トーナメントに進出後、対戦の可能性があるアフリカの強豪は、４位と躍進した前回大会に続き、今回も手強いチームになりそうだ。
なお、ノルウェー戦は75分にマーティン・ウーデゴーに同点弾を献上し、１−１で引き分けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】たった２人だけで！ 縦突破→クロス→「ブラヒムの激ウマシュート」でこじ開ける！
モロッコ代表は現地６月７日、国際親善試合でノルウェー代表とニューヨークのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。
開始８分、モロッコが先制点を挙げる。自陣の左サイドからアブデ・エザルズリがドリブルで一気に持ち上がる。敵陣ペナルティエリア手前で対峙する相手をかわし、クロスを供給。逆サイドで受けたブラヒム・ディアスが狙いすましたシュートを突き刺した。
「完璧なカウンター」
「これエグすぎる」
「ブラヒムの激ウマシュートやった」
「知ってはいたがモロッコ相当強いな」
「マジで決勝Ｔ抜けてもブラジルかモロッコなのキツすぎるって」
「モロッコまじできつい」
北中米ワールドカップで、日本が決勝トーナメントに進出後、対戦の可能性があるアフリカの強豪は、４位と躍進した前回大会に続き、今回も手強いチームになりそうだ。
なお、ノルウェー戦は75分にマーティン・ウーデゴーに同点弾を献上し、１−１で引き分けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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