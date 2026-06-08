ノルウェー戦で先制弾のブラヒム。（C）Getty Images

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　シンプルだが、力強いアタックでゴールを奪った。

　モロッコ代表は現地６月７日、国際親善試合でノルウェー代表とニューヨークのスポーツ・イラストレイテッド・スタジアムで対戦した。

　開始８分、モロッコが先制点を挙げる。自陣の左サイドからアブデ・エザルズリがドリブルで一気に持ち上がる。敵陣ペナルティエリア手前で対峙する相手をかわし、クロスを供給。逆サイドで受けたブラヒム・ディアスが狙いすましたシュートを突き刺した。

『DAZN』の公式Ｘが「自陣から僅か２人で完結」などと綴り、ゴールシーンを公開すると、以下のような声があがった。
 
「完璧なカウンター」
「これエグすぎる」
「ブラヒムの激ウマシュートやった」
「知ってはいたがモロッコ相当強いな」
「マジで決勝Ｔ抜けてもブラジルかモロッコなのキツすぎるって」
「モロッコまじできつい」

　北中米ワールドカップで、日本が決勝トーナメントに進出後、対戦の可能性があるアフリカの強豪は、４位と躍進した前回大会に続き、今回も手強いチームになりそうだ。

　なお、ノルウェー戦は75分にマーティン・ウーデゴーに同点弾を献上し、１−１で引き分けた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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