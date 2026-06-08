日本代表を支える“見えない力”…テクニカルスタッフも総動員でW杯へ、中下征樹氏「どこが来てもいいという状況を作っている」

日本代表を支える“見えない力”…テクニカルスタッフも総動員でW杯へ、中下征樹氏「どこが来てもいいという状況を作っている」