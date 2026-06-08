【難解略語】「馬券」が何の略か分かりますか？　多くの人が間違って覚えている…

突然ですが、「馬券」が何の略か知っていますか？

意外と分からない…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「勝馬投票券」でした！

馬券は「勝馬投票券」の略です。

馬券とは、競馬において特定の馬や馬の組み合わせを予想して購入する投票券のことです。日本では競馬法に基づき、中央競馬（JRA）および地方競馬で発売されています。

馬券の種類はさまざまで、1頭の馬が1着になることを当てる「単勝」や、1着と2着の馬を当てる「馬連」、着順まで正確に予想する「馬単」、3着以内に入る馬を3頭選ぶ「三連複」や「三連単」などがあります。購入金額は1票100円からで、的中した場合にはオッズに応じた払戻金を受け取ることができます。

「馬券」という略称は明治時代から広く使われており、近年は、競馬場の窓口やインターネット、専用アプリからも手軽に購入できるようになったことで、さらに幅広い世代に親しまれています。

なお、馬券の購入は20歳以上に限られており、ギャンブル依存症への対策として購入金額の上限設定サービスも提供されています。競馬を楽しむ際は、適切な範囲で楽しむことが大切です。

次回の難解略語もお楽しみに！

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