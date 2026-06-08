「巨人２−２ロッテ」（７日、東京ドーム）

先行しながら２度追い付かれての２試合連続引き分け。巨人・橋上監督代行は苦笑いを浮かべた。

「うちの完全な勝ちパターンでしたからね。たまにはこういうこともありますね」

１点リードで九回に投入した守護神マルティネスが２３試合目の登板でまさかの今季初被弾。安田に１５５キロを右翼席に運ばれ、延長戦に持ち込まれた。

好投していた先発の西舘が１−０の五回に同点の適時三塁打を打たれたが、直前にはもったいないプレーもあった。１死一塁で飛球となったロングのバントを、三塁・坂本がワンバウンドさせて捕球し、一塁へ送球。ダルベックが一走・友杉にタッチしてからベースを踏めば併殺成立だったが、先にベースを踏んでしまい１死しか取れず。帰塁した一塁走者が同点の走者となった。

それでも指揮官は「機転が利かなかったところはあるが、次回は教訓として」とミスを責めることはなかった。

接戦続きだった１週間を４勝２分けで乗り切った。「勝てませんでしたけど、昨日同様、負けませんでしたので。勝率なので引き分けは非常に大きい」と収穫を強調した。