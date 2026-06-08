俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日、第22話が放送され、「上月城の戦い」（第1次＝1577年・天正5年、第2次＝1578年・天正6年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くすも…という展開。

東播磨・三木城。若き別所家当主・別所長治（下川恭平）が挙兵。さらに毛利・宇喜多が西播磨・上月城へ進軍した。秀吉は、尼子家再興を狙う尼子勝久（渡邉蒼）と山中幸盛（廣瀬友祐）に上月城の守備を託していた。

上月城救出のため、秀吉は高倉山に陣を置く。しかし、織田信長（小栗旬）は三木城攻略を重視。援軍は来なかった。

秀吉の脳裏には、毛利に国を滅ぼされた勝久と幸盛が頼ってきた時の姿がよみがえる。「粥を口にした途端、泣き出しおってのう」「共に毛利を討とうと約束したのじゃ」「わしはどうしたらええのじゃ」。蜂須賀正勝（高橋努）に吐露し、涙した。

あいにく半兵衛が病に倒れ、潮時。秀吉は雨に打たれながら、上月城に向かって土下座。撤退を命じた。

「この後、尼子勝久は切腹し、山中幸盛は安芸国へ護送中に敵の手にかかり、討ち取られました」（語り・安藤サクラ）

尼子勝久に扮した俳優・渡邉蒼（あお）は、2018年の大河「西郷どん」で主人公・西郷隆盛（鈴木亮平）の幼少期を好演。8年ぶりの大河出演を果たした。

近年は舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」「デスノート THE MUSICAL」などでも活躍。23年から本格的に音楽制作を開始。シンガー・ソングライターの顔を持つ。

SNS上には「『西郷どん』で子役だった渡邉蒼さんが一人前の武将になっていて、何か成長を見守ったようで感慨深い」「歌声も流石」「ご立派になられて（親戚目線？）」「大きくなったな〜」「凛々しくなったね〜」などの声。1話限りの登場ながら存在感を示し、その“正体”や美声も反響を呼んだ。

次回は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期や退場が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第14話「絶体絶命！」＞朝倉勢別動隊の大将（岡野陽一）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）、浅井家家臣（浦上晟周）

＜第16話「覚悟の比叡山」＞森可成（水橋研二）

＜第17話「小谷落城」＞武田信玄（郄嶋政伸）、朝倉義景（鶴見辰吾）、浅井久政（榎木孝明）、浅井長政（中島歩）

＜第18話「羽柴兄弟！」＞浅野長勝（宮川一朗太）

＜第20話「本物の平蜘蛛」＞松永久秀（竹中直人）

＜第22話「播磨大誤算」＞尼子勝久（渡邉蒼）、山中幸盛（廣瀬友祐）