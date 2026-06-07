テレビ東京系「有吉ぃぃｅｅｅｅｅ！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」が７日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。

この日は、昨年のＭ−１グランプリ優勝でブレーク中のたくろう・きむらバンド、赤木裕がゲスト出演した。

きむらは、４月から上京したことに触れ「東京に来たてなんで…」と「東京でこういう奴には気をつけろという人はいますか？」とフリップで有吉に相談した。

きむらは「東京っていろんな人もいるし…。大人がたくさんいるから、ちょっと怖いイメージが勝手にあるんで…。気をつけた方がいいぞっていうような人がいれば教えといていただきたい」と話した。

有吉は「東京にも怖い人いっぱい、いるからね。確かにね…。でも、まあ吉本ほどじゃないかもね」と笑わせた。

ずん・飯尾和樹は「俺の同期のキャイ〜ンね。天野（ひろゆき）とウド（鈴木）。会ったときに。みんな、やっぱＭＣが天野だから。（天野に）『お願いします！』って言うんだけど。そうすると、ウドが拗ねるから。２人にあいさつする感じで。どっちかっていうと、やっぱり、ちょっと頼りになる方にこう、スッと首がいっちゃうもんなんだよ。２人全体に『お願いします』って言えばウドも喜んじゃうから。寂しがり屋だから」とアドバイスした。

きむらは「分かりました。まだお会いしてないんですけど。ちゃんと。お会いしたときには」と、うなずいた。

飯尾が、有吉に「（寺門）ジモンさんに会ったときは、どういうあいさつするんですか？」と聞くと、有吉は「ジモンさんに会ったらね。目を合わせないという…」と助言。タカアンドトシ・トシから「あいさつしろよ！クマのときの対処じゃないんだから…」と突っ込まれると笑っていた。