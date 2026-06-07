お腹が空いたら【マクドナルド】へ駆け込めーーーッッ！！ パケもカッコよ♡「新作バーガー」に注目

北海道、金沢、名古屋、博多と、日本各地の人気グルメを取り入れたアイディア満載の商品が、【マクドナルド】の“ご当地マック”として登場しています。新作は全5種類で、ハンバーガーはどれもボリュームたっぷり！ さらにインパクト抜群の限定パッケージにも注目です。今回は、ランチにもぴったりな期間限定バーガーをご紹介します。

北海道からはじゃがいもとチーズ！ 醤油ベースのソースがまろやかに！？

「ほんのり甘いポテトとチーズ、そして照り焼きソースがマッチ」「濃厚で優しい味わい」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが感想を投稿したのは「北海道じゃがチーズてりやき」。ベースは人気の「てりやきマックバーガー®」で、ゴロゴロ感を残したポテトとチーズやバターの風味を感じられるポテトフィリング、さらにホワイトチェダーチーズもサンドした一品です。醤油ベースの甘辛ソースとチーズやバターの組み合わせは、病みつきになりそう。

エネルギッシュでパワーみなぎるパケも魅力

1980年代に大ヒットし、世界中に熱狂的なファンを持つ人気アニメ「聖闘士星矢」とコラボレーションしたパッケージも見逃せないポイント。「北海道じゃがチーズてりやき」は、主人公の「ペガサス星矢」が描かれています。その勇ましい表情を見れば、“午後も頑張ろう”と思えるはず！

名古屋からは手羽先！ 黒胡椒が味わいの決め手

「文句なしの美味しさ！」「奥行きのある味わい」と、レポーターHaruさんが絶賛する「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」。黒胡椒を効かせたチキンパティには、モモの1枚肉を使用するこだわりで、胃袋をしっかり満たしてくれそう。レタス、マヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせた一品は、食べ応えに期待できます。

食べる前から気分があがる！ キャラクターの表情も要チェック

主人公の戦友である「ドラゴン紫龍」がデザインされた「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」のパケもおしゃれ！ 凛々しい表情に、何だか身が引き締まる思いです。ちなみに「博多明太バターてりやき」には、「アンドロメダ瞬」と「フェニックス一輝」が描かれています。

今回紹介した新作バーガーの販売は、6月中旬頃まで。見て食べて、楽しいランチタイムを過ごして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N