ロックバンド「FLOW」が6、7日、横浜市のぴあアリーナMMでアニソンロックフェス「FLOW THE FESTIVAL 2026」を開催した。

24年の初開催から3周年を迎えた今回は、打首獄門同好会や、DJ KOO、ORANGE RANGE、フレデリックら総勢20組近くの豪華アーティストが出演。1日目のトリを務めたFLOWはhide with Spread Beaverとのスペシャルコラボステージで会場を沸かせた。ボーカルのKOHSHIとギターのTAKE兄弟はX JAPANのファンで、幼少期にhideのライブでステージに立った経験からFLOWを結成。30年ぶりの共演ではKIYOSHIとI.N.Aが会場に駆けつけ、スクリーンに映し出されたhideと夢の“共演”が実現した。「ピンク スパイダー」や「ROCKET DIVE」を披露した。

2日目には7月クール放送のテレビアニメ「落第賢者の学院無双〜二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録〜」のオープニングテーマを担当することを発表。10月クールにはテレビアニメ「帰還者の魔法は特別です」の第2期オープニングテーマを担当することも発表された。