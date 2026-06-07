兄犬がおもちゃで遊んでいる時に、病気の弟犬が物欲しそうに見つめたら…？兄犬の愛と優しさを感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破。「いい子」「素晴らしい」「ほっこりしました」といった声が寄せられています。

【動画：おもちゃで遊ぶ兄犬→病気の弟犬が『欲しいな』と物欲しそうに見つめた結果…優しさあふれる『まさかの行動』】

病気の弟犬がおもちゃを欲しがったら…

YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」に投稿されたのは、トイプードルの兄弟「ぽん太」くんと「ゆず」くんがおもちゃで遊んでいた時の出来事です。

この日、飼い主さんがおもちゃを持ってくると、2匹はピョンピョン飛び跳ねて喜んだそう。弟犬のゆずくんは首が曲がったりふらついたりする状態が続き、前庭疾患と診断されていたのですが、治療の甲斐あって元気になってきたようです。

1つずつおもちゃを受け取ると、カミカミして遊び始めた2匹。しかしゆずくんはすぐに遊ぶのをやめて、兄犬のぽん太くんをじーっと見つめ始めたとか。どうやらぽん太くんのおもちゃが欲しいよう…。

兄犬の優しい行動に感動

ぽん太くんにおもちゃを譲る気はないようで、見せびらかすように噛んで遊び続けていたといいます。ゆずくんが奪い取ろうとしても手放さず、「絶対やらんぞ」とばかりに睨みつけるぽん太くん。飼い主さんが「貸してあげて」と頼んでも、拒否されてしまったとか。その後、ゆずくんがしょんぼりしていたら…？

なんとぽん太くんは「ほら、やるわ」と、ゆずくんの方におもちゃを転がしてくれたとか！せっかく元気になってきたゆずくんが落ち込んでいる姿を見て、可哀想になったのかもしれません。ぽん太くんの弟思いで優しい行動に、心が温かくなります。

飼い主さんも泣きそうになるくらい感動して、「いい子！」と何度も褒めてあげたそうですよ。さっそく譲ってもらったおもちゃで遊び始めたゆずくんも、とても嬉しそうな様子だったとのこと。

思わず笑ってしまう結末

ぽん太くんのおかげで一件落着。…と思いきや、今度はぽん太くんがゆずくんをじーっと見つめて、「やっぱり僕も、そのおもちゃが欲しい」とアピールし始めたとか！一度は思いやりの精神を発揮して譲ってあげたものの、すぐに後悔したようです。まさかのオチには、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「愛おしい」「マジで優しいお兄ちゃん」「これぞ兄弟愛」「泣かせてくれるし、笑わせてくれますね」といったコメントが寄せられています。

ぽん太くん＆ゆずくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「meiとゆずぽん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。