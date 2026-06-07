小嶋陽菜がイタリア・シチリア島に訪れた際の写真を自身のInstagramに公開している。

（関連：【写真あり】小嶋陽菜、タイトな“チェリーキャミワンピ”で肩出し！ イタリア・シチリア散策の大量投稿に反響「シルエットがきれいすぎ」）

地中海のほぼ中央に浮かぶイタリア最大の島・シチリア島。その高級リゾート地であるタオルミナに小嶋は訪れている。「Hello from Sicily」と小嶋はシチリアからInstagramを更新。小嶋がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」 のチェリープリントのキャミソールワンピースに、「CHANEL」のショルダーバッグを合わせたコーディネートで街を歩いている。

また、続けて「Sicilian Summer」という言葉とともに、ブルーのチェリー柄のワンピースを着用した別カットも投稿。食事を楽しむ様子などを映し出している。

小嶋はこれまでにもフランス・パリ、イタリア・カプリ島など、さまざまな海外の地を訪れている。今回の投稿には「世界一かわいい」「かわいいもぐもぐタイム」「シルエットがきれいすぎます」などとコメントが寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）