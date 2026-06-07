毎週日曜夕方5時30分より日本テレビ系にて放送中の寄席演芸番組「笑点」は、本日6月7日の放送で「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。認定日は、番組開始からちょうど60年にあたる2026年5月15日となった。

1966年5月15日にテレビで初めて放送された「笑点」。放送開始から60年間続く“良い答えには座布団をあげて、悪いと取る”スタイルの「大喜利」は初代司会者の立川談志さんによって考案され、歴代の司会者（前田武彦さん、初代三波伸介さん、五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さん、現在の春風亭昇太）へと受け継がれてきた。時代やテレビ環境が激変する中でも、この「大喜利」は一切ブレることなく守り続けられ、日本の日曜夕方のお茶の間の風景として親しまれてきた。

本日の放送で、「笑点が60年ずっと同じやり方で大喜利し続けた番組」ということで、ギネス世界記録公式認定員から「笑点」メンバー最年長の三遊亭好楽へ認定証が手渡されると、会場がどっと沸き拍手喝采となった。

見逃し配信はTVerにて：https://tver.jp/series/sri2z21ox3

■出演者コメント

三遊亭好楽

「私、まだピンと来ていないんですよね。急に言われたんで、えっ？って。よく考えたら凄いことですよね。私、『笑点』が誕生する前の月に噺家になったのもあり、番組とは縁が深いのですが、これはすごい光栄なことでしてね。元旦から大晦日まで毎日一升瓶のお酒を5年間飲み続けたので2,000本近く一升瓶を飲んでいたのですが、それはギネス世界記録に載らないんですかね？（笑）」

三遊亭小遊三

「“青天の霹靂”っていうのはこういうことかなと。予想もしていなかったので驚いていまして、実感はまだ湧いていないですけど、これからはギネス世界記録の名に恥じないように、ノーベル賞に向かって頑張ります」

春風亭昇太

「すごく嬉しいですね。たまたま僕たちの世代で頂きましたが、60年同じやり方で大喜利をやり続けた番組ということでのギネス世界記録なので、やっぱり、この番組を紡いできてくれた先輩たちに感謝したいと思います」

林家たい平

「本当に嬉しいですね。あの『紅白歌合戦』のけん玉の挑戦現場にいらっしゃる、あのギネス世界記録認定員の方にお会いできただけで、すごく幸せです。先輩方が築き上げてくれた中の一瞬だけいる、その一瞬に、こうやってギネス世界記録認定していただけたことが嬉しく、そして、誇りに思っております。ありがとうございました」

立川晴の輔

「日本で一番とかだったらわかるんですけど、世界に認定されたっていうことが『笑点』のこの“世界”がつまり、本当に“ワールド”なんだなと思いました。初代司会者で僕の大師匠の立川談志のお墓に行って報告したいと思います」

春風亭一之輔

「世界一の記録ということで。でもね、宇宙の果てには地球みたいな星が絶対あるはずなんで、そこでもこういう番組がひょっとしてあって、「宇宙対抗大喜利」みたいなのが、これからできるといいですよね。これから宇宙にどんどん行く時代ですから。多分タコみてえな奴らがいるんじゃないかなと。あと、意地悪な司会者もいるでしょう。今後もユニバーサルに頑張ります」

桂宮治

「人生で初めて子供たちに自慢できる瞬間に立ち会わせていただきありがとうございました。これからも、かっこいいパパであり続けたいなと思います。もうこんだけみんな喋ったら、あとはもうねぇだろ（笑）」

山田隆夫

「笑点60周年、本当におめでとうございます。継続は力なり。これからも、100年に向けて、皆さん健康に気をつけて頑張りましょう」



※1966年5月15日初回放送時と2026年5月24日放送時の「大喜利」コーナー比較写真