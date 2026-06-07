フェイスリフトでイメージがガラリと変わった「エブリイ／エブリイワゴン」

2026年5月8日、スズキは軽バン「エブリイ／エブリイワゴン」の仕様を一部変更し、同日より発売を開始しました。



ユーザーの反響や納期について、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

スズキ エブリイがデビューしたのは1982年。それまでは軽トラック「キャリイ」のバンモデル「キャリイバン」として販売されていましたが、7代目キャリイから「エブリイ」を名乗るようになりました。

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以来、モデルチェンジを重ね、2015年2月にデビューした現行モデルが通算6代目にあたります。

いっぽう、乗用モデルとして「エブリイワゴン」が1999年6月にデビュー。同車としてはエブリイと同様に、2015年2月にデビューした現行モデルが通算3代目にあたります。

今回の一部仕様変更ではエブリイは堅牢さを、エブリイワゴンは力強さと上質感をデザインテーマとして設定。

両車ともにフェイスリフトを行い、より存在感を高めたデザインへと生まれ変わっています。

内装においても手が加えられ、黒を基調とすることで落ち着きのある雰囲気を表現したほか、視認性を高めるデジタルスピードメーターや全方位モニター付き9インチメモリーナビゲーションを採用するなど、より機能を充実させています。

安全装備もアップデートされており、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加えて、アダプティブクルーズコントロール（ACC／全車速追従機能付き）、パーキングセンサー（フロントおよびリア）、車線逸脱抑制機能を採用し、スズキコネクトにも対応するなど、一気に近代化を図りました。

また、エブリイワゴンには、新色となるボディカラー「マジェスティックディープグレーパールメタリック」を新たに設定したほか、ステアリングヒーターやワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能を採用するなど、快適装備を充実させ、乗用車レベルの装備となりました。

パワートレインは、排気量660cc 3気筒「R06A型」が搭載され、標準の自然吸気仕様のほか、力強い走りを実現するターボ仕様も設定されています。トランスミッションはCVTと5速MTから選択でき、駆動方式も2WDと、電子制御式を含むパートタイム4WDが設定されます。

燃費性能（WLTCモード）は自然吸気・CVT・2WD車で17.2km／Lを達成しており、ビジネスに欠かせない経済性も確保しました。

車両本体価格は、エブリイが134万3100円から192万9400円、同時発売された特別仕様車「Jリミテッド」が197万8900円から213万2900円、エブリイワゴンが201万9600円から226万4900円です（いずれも消費税込み）。

ユーザーの反響について、5月下旬に首都圏にあるスズキディーラーに聞いてみました。

「『一部改良した箇所を知りたい』、『フロントの顔つきが変わったというがどれくらい変化があったのか』といったお問い合わせをいただいております。

フロントの顔つきに関しては、特にグリル部分がブラックアウトされたこともあり、オーナー様であれば違いが分かるほどの変化があったと言ってよいと思います。

納期については、選ばれるグレードなどによって異なりますが、3ヶ月前後を見込んでおります」

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「一部改良したことによる、改良前のモデルとの価格差を知りたいというお問い合わせをよくいただきます。

おおよそですが、『エブリイ』が10万円前後、『エブリイワゴン』が20万円前後の値上げです。

確かに値上げしていますが、安全装備の拡充や、アダプティブクルーズコントロール（ACC）の追加、デジタルスピードメーターの採用など、価格以上にアップデートされています。ぜひ1度、実車をご覧になってみてください」

ユーザーにとって値上げは困りますが、安全装備の拡充やアダプティブクルーズコントロール（ACC）の追加など、装備面でかなりアップデートされていることも事実。

あとは、どこに落としどころを見出すかが鍵になってきます。

今回はフェイスリフトも実施されているので、購入を検討する際の決め手となるのではないでしょうか。