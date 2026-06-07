◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は９着。Ｇ１初制覇はならなかった。ルメール騎手は１８年モズアスコット以来の勝利を目指したが、お預けとなった。

Ｇ１初挑戦だったが昨年の当レースでは１７着（８番人気）。その後も、ダートに初挑戦したエルムＳ（１２着）、ペルセウスＳ（３着）、芝に戻った今年初戦の京都金杯（４着）で白星なし。だが、２月の東京新聞杯で昨年のダービー卿ＣＴ以来となるタイトルを獲得すると、前走のエプソムＣも見事な差し切りで重賞連勝。１年たっての下克上を狙っていた。

レイデオロ産駒は今年、同馬のほかにアドマイヤテラが阪神大賞典を勝つなど重賞で６勝。好調だったが、一気のＧ１制覇とはいかなかった。

勝ったのは８番人気のシックスペンスで、勝ちタイムは１分３２秒１。武豊騎手は５７歳２か月２４日でのＧ１勝利で、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｇ１Ｖとなった。１番人気のガイアフォース（横山武史騎手）、７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が２着同着となった。