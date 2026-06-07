「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

「急に伸びる子」は、なぜか男の子に多い

――子どもたちの答案を見つづけるなかで、「この子は急に伸びたな」と感じる場面はありますか？

佐村俊恵氏（以下、佐村） ありますね。傾向として、急に伸びるのは男の子に多いと感じています。もちろん性別ですべて決まるわけではありません。ただ、ボタンがうまくかかりだすと、ある時期から一気にギアが上がる男の子を、これまで何人も見てきました。

女の子はどちらかというと、コツコツ積み上げていくタイプが多い印象です。

性格面でいうと、サバサバしていて、失敗をあまり恐れない子ですね。打たれ強く、失敗しても前向きに考えられる。間違えても「もうやめよう」とはならず、「教えてもらったらできるようになったから、またやってみよう」と、次の一歩を踏み出せる子は強いなと感じます。

「打たれ強い子」がそろって持っている、たったひとつのもの

――その「打たれ強さ」の正体は何なのでしょうか。

佐村 自己肯定感の“かけら”のようなものだと思います。「自分にはこれがあるんだ」と思える何かを、ひとつでも持っているかどうか。

たとえば計算は苦手でも、「漢字はめちゃくちゃ書けるから、僕は平気だよ」と言えればいい。ささやかで十分なので、どこか別の方面に自信を持てれば、気持ちのなかに“芯”が育つと思うのです。

そんな自信のタネをまくために、私は赤ペンで担当している子どもたちに、その子ならではの「呼び名」をつけるのを習慣にしています。

習っていない漢字を使っておたよりを書いてくれた子には「漢字博士だね！」、答案の余白に計算式をていねいに書き込んでいた子には「計算名人だね！」、といった具合です。点数だけでは測れない、その子だけの個性に光を当てる。それが本人にとっての自信になっていくんですよね。

幼いうちに「自分にはこんな強みがあるんだ」と気づけることは、一生の宝物です。それがある子は、勉強でちょっとつまずいても立ち直れる。逆に、それがないままだと、最初のスタートダッシュも、できなかったところからの加速も難しくなってしまいます。ですからぜひ、その子のキラリと光るポイントを見つけて、オリジナルの呼び名で教えてあげてください。『◯◯できるのが、あなたの「キラリポイント」だね！』など、ちょっと特別な言いまわしで伝えてあげてもいいですね。

「大丈夫？」と聞く親、「大丈夫！」と言える親

――小さな成功体験があれば、失敗を恐れなくなるということですね。

佐村 そうですね。そのうえで、おうちのかたから「失敗しても大丈夫」というメッセージがきちんと伝わっているかどうかも大きなポイントです。

子どもが自信がなさそうにしていると、つい心配のあまり「大丈夫？」「本当にできるの？」と声をかけたくなりますよね。でも、ハテナ付きの「大丈夫？」は、子どもには「あなたの実力を疑っているよ」「失敗しないか心配」というメッセージとして届いてしまうんです。

だからこそ、ここはぜひ「大丈夫！」と言い切ってあげてください。「普段これだけがんばっているあなたなら、きっとできるよ」と、その子のがんばりや強みも添えて伝えるのもポイントです。これは、毎日近くで見てきたおうちのかただからこそ言える、信頼の言葉です。子どもたちが「失敗すると取り返しがつかない」と思い込まないように、安心感を与えてあげてくださいね。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）