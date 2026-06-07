ロッチ・コカド、ミシンで作ったオリジナルTシャツ披露「既製品に負けない仕上がり」「デザインがオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウが6月5日、自身のInstagramを更新。自作のオリジナルTシャツを公開した。
【写真】47歳人気芸人「難しいのにすごく綺麗」手作りした“理想のTシャツ”
コカドは「前から作りたかったオリジナルTシャツを『COTTON TIME』の連載『KOKADO TIME』で作らせて頂きました」とハンドメイドマガジン「COTTON TIME」（主婦と生活社）内の自身の連載で作ったブラウン系のマルチボーダー柄のTシャツや、それを着用した自身の姿、ミシンで作成中の様子などを公開。「ヤナギ先生にアドバイスを頂きながら、持ってる古着のTシャツを元に、自分の理想の大きさ、形のTシャツが完成しました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「Tシャツ作り難しいのにすごく綺麗」「作ろうと思う発想がさすが」「既製品に負けない仕上がり」「デザインがオシャレ」「器用で尊敬する」「センスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳人気芸人「難しいのにすごく綺麗」手作りした“理想のTシャツ”
◆コカドケンタロウ、自作のオリジナルTシャツ公開
コカドは「前から作りたかったオリジナルTシャツを『COTTON TIME』の連載『KOKADO TIME』で作らせて頂きました」とハンドメイドマガジン「COTTON TIME」（主婦と生活社）内の自身の連載で作ったブラウン系のマルチボーダー柄のTシャツや、それを着用した自身の姿、ミシンで作成中の様子などを公開。「ヤナギ先生にアドバイスを頂きながら、持ってる古着のTシャツを元に、自分の理想の大きさ、形のTシャツが完成しました」とつづっている。
◆コカドケンタロウの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「Tシャツ作り難しいのにすごく綺麗」「作ろうと思う発想がさすが」「既製品に負けない仕上がり」「デザインがオシャレ」「器用で尊敬する」「センスが神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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