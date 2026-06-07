転職が当たり前の現代。転職経験者の中には、「色々な仕事を経験してきたけれど、仕事に一貫性がなくて将来が不安」「自分には武器と言える専門性がない気がする」と悩む人も……。実は、「職種名」という枠組みに囚われていると、自分のキャリアの本質を見失ってしまいます。本記事では、佐野創太氏の著書『70％で働く 「もっと頑張る」から脱出する働き方の思考法』（日経BP）より、バラバラに見える経歴の根底にある一貫性を見つけ出し、これまでのキャリアを自信へと変える方法を解説します。

職種がバラバラ、専門性がなく、不安を抱えるキャリア

キャリア相談でよくある悩みのひとつに、「仕事に一貫性がない」があります。たとえばHさんの場合、次のようなキャリアに、職種がバラバラで、専門性がないと感じ、不安を抱えていました。

●最初の4年：営業

●次の5年：デザイナー

●現在：Webディレクター3年目

●来期：プランナー部署への異動予定

しかし、ここで大事なのは、職種名に振り回されないことです。職種名だって、70％で考えていいのです。

たとえば、「事業開発」という名がついた職種。何か新しいことを始めたり生み出したりするクリエイティブな響きを感じます。しかし、「実際は営業の仕事だった」なんてことは、よくある話です。「提案型営業」と名づけると採用で人が集まりづらいから「事業開発」と名づけている……など、職種名には会社の都合が組み込まれているからです。

職種名は企業ごとにバラバラで、定義も曖昧です。つまり、職種名はフィクションです。だから、これを基準にすると、キャリアが揺らぎ、不安になるのも当然です。職種名なんてものに、あなたの可能性やこれまでの苦労を縛られないでください。

では、ノンフィクションの部分はどこにあるでしょうか。それが職務です。「職務」は、「誰に、どんな価値を届けるか」で定義されます。

Hさんの場合、職種は変わっても、一貫して「女性に安心を届ける役割」を仕事にしていました。このように、職務の視点で経歴を見ると、バラバラに見えた経験にも一貫性があることがわかります。Hさんは「女性に安心を届ける仕事なら何でもできる」という専門性を自覚することができました。

職種名はあくまで目安です。「職務」という視点でキャリアを捉えれば、職種名や仕事内容がよく変わっていたとしても、自分の経験の根底で共通していることがわかります。そして、実際に自分がどんな価値を届けたか、つまり「職務」を見つける視点を持つだけで、「キャリアに一貫性がない」という不安がぐっと減ります。

仕事に打ち込んでいる人ほど、「暮らしを考えること」を忘れる

「いい生活って何ですか？」

かつて、そう聞かれて、うまく答えられませんでした。それは、私自身が「暮らし下手」だからかもしれません。

送りたい生活があれば、そのために仕事も頑張れる。働き方を思いきって変えることもできる。でも、どう暮らしたいかがないから、どう働きたいかも思い浮かばない。結果、今の会社にずっといる……。仕事に打ち込んでいる人ほど、暮らしを考えることを忘れます。では、なぜそうなってしまうのでしょうか。理由は、私たちは「生活」ですら仕事のメガネで見てしまうからです。

たとえば、家族の時間も、友人との時間も、リラックスタイムも「効率がいいか」「メリットはあるか」と考えてしまう。うまく過ごせたら「よかった」、うまくいかなかったら「無駄だった」。生活も評価や成果、改善という「仕事のルール」で動かそうとしてしまうのです。しかし、生活と仕事では「ルール」がまったく違います。

生活では、目標を達成しなくてもいい。評価されなくていい。改善しなくていい。仕事とは、「別のルール」でまわっているのが「生活」です。

相談者のIさんは、「家では“何もしないことをする”という時間をつくってみたんです」と教えてくれました。「時間がもったいない」という思いが浮かんできて、最初は違和感があったそうですが、いざ続けてみると、思っていたより居心地がよく、「これもありだな」と感じられたそうです。

生活は、「何者か」であることを求められない場所です。仕事では、役職や役割に沿った成果や成長を期待され、何かを生み出すことが求められる。でも、生活は違います。ただいるだけで十分。「いる」だけで、満たされていい。

「何もしなくても、できなくても、そこにいていい」なんて、仕事の場面で言われることはありません。だから、「何もしなくても存在していい時間」をぜひ思う存分楽しんでみてください。生活を「仕事のルール」から解放し、「目標も評価もいらない70％の場所」と位置づける。こう決めてしまえば、生活が「慌ただしい場」ではなく、「また仕事頑張ろう」と思える避難所になってくれるはずです。

仕事と生活を同じメガネで見て「人生」と捉えることを100％だとしたら、「仕事と生活は別物だよね」と捉え直すことが70％の考え方です。「頑張ってるけど、しんどくなってきた」と思ったら、「今の仕事と生活の考え方を30％緩めてみるか」と思い出してみてください。

佐野 創太

「退職学（R）」研究家／メルマガ「キャリアの休憩室」編集長