「ホホホホホ！」鎌田大地が歓喜の舞。絶妙な股抜きパス。ちょっと悔しそうで、すぐに笑顔を見せた選手は？
狙いを、定めた。
ワールドカップ開幕に向け、事前キャンプ地モンテレイで調整を進める日本代表。活動３日目のトレーニングでのボール回しで、鎌田大地が魅せる。
伊東純也のパスをダイレクトでつなぐ。塩貝健人の股の間を通すパス。鎌田は「ホホホホホ！」と歓喜の舞。悔しそうな塩貝もすぐに笑顔を見せる。
サッカーダイジェストの公式SNSがこのシーンを公開すると、「普通に塩貝きれてるのがおもろい 流石負けず嫌い」「塩貝ブチギレで草」といった声があがった。
森保ジャパンはグループステージ初戦でオランダと相まみえる。注目の一戦は、日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うまっ！ 塩貝健人の股を通して歓喜の鎌田大地
ワールドカップ開幕に向け、事前キャンプ地モンテレイで調整を進める日本代表。活動３日目のトレーニングでのボール回しで、鎌田大地が魅せる。
伊東純也のパスをダイレクトでつなぐ。塩貝健人の股の間を通すパス。鎌田は「ホホホホホ！」と歓喜の舞。悔しそうな塩貝もすぐに笑顔を見せる。
サッカーダイジェストの公式SNSがこのシーンを公開すると、「普通に塩貝きれてるのがおもろい 流石負けず嫌い」「塩貝ブチギレで草」といった声があがった。
森保ジャパンはグループステージ初戦でオランダと相まみえる。注目の一戦は、日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】うまっ！ 塩貝健人の股を通して歓喜の鎌田大地