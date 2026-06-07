「ハンサムです」北川景子、ショートヘアの横顔に「どタイプのビジュ」「かっこよくてたまらんです。。」
俳優の北川景子さんは6月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。雑誌撮影のオフショットを披露しました。
【写真】北川景子、ショートヘア姿を披露！
この投稿にコメントでは「お肌の透明感が凄い…」「景子ちゃんのショートかっこよくてたまらんです。。」「美しくてかっこいい」「知的度が増すわー」「顔もめっちゃ小さい︎」「ハンサムです」「ほんっとうにどタイプのビジュです」「かえって女らしくてステキです」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】北川景子、ショートヘア姿を披露！
「ショートかっこよくてたまらんです。。」北川さんは「髪切って初のファッション撮影でした！」とつづり、1枚の写真を投稿。ライトグレーのジャケットを着用した雑誌撮影のオフショットで、ショートヘアの美しい横顔を披露しています。
この投稿にコメントでは「お肌の透明感が凄い…」「景子ちゃんのショートかっこよくてたまらんです。。」「美しくてかっこいい」「知的度が増すわー」「顔もめっちゃ小さい︎」「ハンサムです」「ほんっとうにどタイプのビジュです」「かえって女らしくてステキです」と称賛の声が寄せられています。
映画『未来』舞台挨拶の衣装姿5月9日の投稿でショートヘアにイメチェンした姿を公開している北川さん。8日に公開された自身が出演する映画『未来』の舞台挨拶の衣装姿で、圧巻のスタイルが際立つネイビーのロングドレス姿を披露しています。ファンからは「ショートカットの北景可愛かったです」「美しかったです まぶしかったー」「ショートヘアも素敵です」「この髪型、ステキ」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)