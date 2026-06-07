56歳・横山めぐみ、淡いパープルの浴衣で魅せる上品な装いに「色気ムンムンで素敵」「めちゃくちゃ綺麗」の声
俳優の横山めぐみ（56）が4日、自身のインスタグラムを更新。ハワイで魅せた浴衣姿を公開し、その優雅な装いに反響が寄せられている。
【写真たくさん】「色気ムンムンで素敵」淡いパープルの浴衣をまとった上品な横山めぐみ
横山は「ハワイで浴衣」「綿麻の浴衣です」と書き出し、淡い紫色の浴衣をまとった姿や、花柄が描かれた下駄、ハワイのステーキハウスでの食事風景などを披露した。
続けて、「欧米の方々は浴衣でもとても喜んでくれます」と現地での反応を明かし、「帯留めを忘れて急遽オスカー・デ・ラ・レンタのピアスを帯留め代わりに」と、思わぬ工夫も紹介している。
この投稿にファンからは、「色気ムンムンで素敵」「めちゃくちゃ綺麗」「浴衣姿も綺麗で素敵です」「ハワイで浴衣いいですね」「日本の伝統って素晴らしいですね」「艶やかですね 大和撫子」といった声が寄せられ、上品な浴衣姿に注目が集まっていた。
【写真たくさん】「色気ムンムンで素敵」淡いパープルの浴衣をまとった上品な横山めぐみ
横山は「ハワイで浴衣」「綿麻の浴衣です」と書き出し、淡い紫色の浴衣をまとった姿や、花柄が描かれた下駄、ハワイのステーキハウスでの食事風景などを披露した。
続けて、「欧米の方々は浴衣でもとても喜んでくれます」と現地での反応を明かし、「帯留めを忘れて急遽オスカー・デ・ラ・レンタのピアスを帯留め代わりに」と、思わぬ工夫も紹介している。
この投稿にファンからは、「色気ムンムンで素敵」「めちゃくちゃ綺麗」「浴衣姿も綺麗で素敵です」「ハワイで浴衣いいですね」「日本の伝統って素晴らしいですね」「艶やかですね 大和撫子」といった声が寄せられ、上品な浴衣姿に注目が集まっていた。