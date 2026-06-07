CUTIE STREET、韓国KBSの人気音楽番組『MUSIC BANK』に出演 「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を初披露
8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが5日、韓国で放送された人気音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）に出演、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を披露した。6日には同曲の音源を配信リリース、同日午後8時にミュージックビデオ（MV）公開した。
【動画】CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.のMV
CUTIE STREETは、5月27日に発売された3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』がオリコンウィークリーシングルランキングで自身初の1位を獲得。日本最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞を含む4部門にノミネートされており、8月には日本武道館でデビュー2周年公演を2DAYS開催予定。
その人気は、韓国にも及んでいる。今年3月には人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題に。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りし、7月に韓国で開催する単独ライブ『CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER』2DAYSのチケットは即完売となった。
今回は『MUSIC BANK』に出演し、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を初披露。「かわいいだけじゃだめですか？」に続き韓国語でのパフォーマンスにチャレンジし、SNSでは韓国語の歌唱や、今回の渡韓のために準備された新衣装でダンスする姿に賞賛の声が相次いでいる。
韓国語ver.のMVは、本家MVをセルフオマージュ。舞台は学校、本家と同じカラフルな世界観になっているが、セットの色使いやハングルを使ったプリントシール風の落書き、プロップスなど、本家とは異なる韓国ver.ならではのかわいい表現が散りばめられている。
【動画】CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.のMV
CUTIE STREETは、5月27日に発売された3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』がオリコンウィークリーシングルランキングで自身初の1位を獲得。日本最大級の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞を含む4部門にノミネートされており、8月には日本武道館でデビュー2周年公演を2DAYS開催予定。
今回は『MUSIC BANK』に出演し、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を初披露。「かわいいだけじゃだめですか？」に続き韓国語でのパフォーマンスにチャレンジし、SNSでは韓国語の歌唱や、今回の渡韓のために準備された新衣装でダンスする姿に賞賛の声が相次いでいる。
韓国語ver.のMVは、本家MVをセルフオマージュ。舞台は学校、本家と同じカラフルな世界観になっているが、セットの色使いやハングルを使ったプリントシール風の落書き、プロップスなど、本家とは異なる韓国ver.ならではのかわいい表現が散りばめられている。