グラスノーが60日ILに移行…日本のファンも嘆き

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、先発ローテーションの一角に期待するタイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リスト（IL）に移行すると発表した。長期間の離脱にファンからも「まじかあ」「怪我しすぎやろ」と嘆きの声が上がっている。

ドジャースはエンゼルス戦の開始約3時間前に、グラスノーの60日IL入りとニック・フラッソ投手の40人枠入りを発表した。グラスノーは5月6日（同7日）のアストロズ戦で腰を痛め降板。その後15日間のIL入りしていた。

米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」の公式YouTubeチャンネルによればデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で、グラスノーについて「彼はまだキャッチボールを行っていない。背中の痙攣が原因。背中の問題があるため、活動が制限されている。彼自身は早く再開したいと考えていると思うが、医師や彼自身の体がまだそれを許してくれない」と説明した。ネット上の日本のファンからもこの状況に嘆きの声が上がっている。

「グラスノーもIL入りか…まともにシーズン通しての活躍はムリだね」

「グラスノー怪我しすぎやろ」

「ポストシーズンには必須 万全の状態で帰ってきてほしいですね」

「投手として凄いけど毎年の安定性とかスペを考えるとだいぶマイナスな気がする」

「グラスノーまじかあ」

「グラスノー選手、お大事にしてください。故障者が続きますね」

グラスノーは今季、7試合に先発して3勝0敗、防御率2.72。ロバーツ監督も「当初はもっと短期間で戻ってこられると誰もが考えていたと思う」と口にするほど想定外の状況だ。



（THE ANSWER編集部）