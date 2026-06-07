バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希が７日、１０日に開幕するネーションズリーグ（ＶＮＬ）１次リーグ中国大会（中国・臨沂）への出国前に羽田空港で取材に応じ、「あくまでアジア選手権でピークを持ってくるための通過点。アジア選手権のために良い内容でプレーしていれば、結果も自然とついてくる」と力を込めた。

今季は、優勝すれば２８年ロサンゼルス五輪切符を獲得できるアジア選手権が９月に行われる。ティリ監督からもチームに対し「全てアジア選手権のために」と声かけがあったといい、ＶＮＬも「優勝できたら良いけど、決してそこがターゲットではない」と、あくまでも大きな目標はアジア選手権の制覇だと強調した。

高橋藍も取材に応じ、「戦える準備はしっかりできている」とうなずいた。ただ、高橋にとってもＶＮＬはアジア選手権へのステップのひとつ。「オリンピック切符を獲得するためにチームをつくっていかないといけない。ネーションズリーグでしっかり勝ちにこだわって、強いチームをつくっていきたい」と語った。

ＶＮＬ１次リーグで、日本は開幕日の１０日にウクライナとの初戦を迎える。その後は１２日にポーランド戦、１３日に中国戦、１４日にスロベニア戦。