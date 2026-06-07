【最後にスカッと！】私だけ無加工のまま写真を投稿！？最低な友だちに数日後、“予想外の展開”が...！
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！SNSで人気の友人と遊園地へ行くことになった主人公。しかし後日、友人のSNSを見て目を疑うことに…！？身近な人間関係に潜む、SNSトラブルの怖さをご紹介します。
人気インフルエンサーの友人と遊園地へ！楽しい1日になるはずが…
私には、SNSで多くのフォロワーを持つインフルエンサーの友人がいました。
ある日、彼女に誘われて一緒に遊園地へ行くことに！
アトラクションを楽しみ、すっかり打ち解けた雰囲気のなかで、彼女から「一緒に写真撮ろうよ」と声をかけられ、2人で写真を撮りました。
ところがその日の夜、なに気なく彼女のSNSを開いた私は、タイムラインに流れてきた投稿を見て思わず息をのみました。
そこには、私がひどい表情で写っている写真が、無加工のまま堂々とアップされていたのです。
しかも、彼女の顔だけは完璧に加工されていたのです。
無加工の写真に心ないコメントが殺到…！
投稿にはすでに多くの「いいね」がつき、フォロワーからのコメントもたくさん寄せられていました。
彼女を褒める声に混じって、私を笑いものにするような心ない言葉もあったのです。
事前になんの相談もなく、あえて私がよく写っていない写真を選んで投稿した彼女。
「どうしてこんな写真を載せたの？」
理由を知りたかった私は、ひとしきり落ちこんだあと、勇気を出して彼女に直接メッセージを送りました。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部