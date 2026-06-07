【最後にスカッと！】私だけ無加工のまま写真を投稿！？最低な友だちに数日後、“予想外の展開”が...！

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！SNSで人気の友人と遊園地へ行くことになった主人公。しかし後日、友人のSNSを見て目を疑うことに…！？身近な人間関係に潜む、SNSトラブルの怖さをご紹介します。

私には、SNSで多くのフォロワーを持つインフルエンサーの友人がいました。

ある日、彼女に誘われて一緒に遊園地へ行くことに！

アトラクションを楽しみ、すっかり打ち解けた雰囲気のなかで、彼女から「一緒に写真撮ろうよ」と声をかけられ、2人で写真を撮りました。

ところがその日の夜、なに気なく彼女のSNSを開いた私は、タイムラインに流れてきた投稿を見て思わず息をのみました。

そこには、私がひどい表情で写っている写真が、無加工のまま堂々とアップされていたのです。

しかも、彼女の顔だけは完璧に加工されていたのです。